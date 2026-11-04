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Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ đứng trước cơ hội giành lại quyền kiểm soát Quốc hội

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Kỳ bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang bước vào giai đoạn kiểm phiếu quyết định sau khi hàng triệu cử tri trên cả nước hoàn tất việc bỏ phiếu, qua đó quyết định khả năng duy trì quyền kiểm soát Quốc hội của Đảng Cộng hòa dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ đứng trước cơ hội giành lại quyền kiểm soát Quốc hội

Kỳ bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang bước vào giai đoạn kiểm phiếu quyết định sau khi hàng triệu cử tri trên cả nước hoàn tất việc bỏ phiếu, qua đó quyết định khả năng duy trì quyền kiểm soát Quốc hội của Đảng Cộng hòa dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

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Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ đứng trước cơ hội giành lại quyền kiểm soát Quốc hội

Đến 20h ngày 3/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ (8h sáng 4/11 theo giờ Việt Nam), các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa tại những bang có các cuộc đua mang tính quyết định đối với quyền kiểm soát Quốc hội như Ohio, Bắc Carolina, Nam Carolina, Georgia, Virginia cùng một số khu vực ở Florida và New Hampshire. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại các bang chiến trường này khá cao, khi hàng triệu người cùng tham gia bỏ phiếu để thể hiện đánh giá của mình với cả các ứng viên và Tổng thống Trump.

Kết quả này phản ánh những thách thức mà đảng Cộng hòa đang đối mặt, khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump ở mức gần thấp nhất trong sự nghiệp chính trị. Những lo ngại về chi phí sinh hoạt, giá nhiên liệu tăng và tác động từ cuộc xung đột với Iran tiếp tục gây sức ép lên chính quyền. Các biện pháp thuế quan đối với hàng nhập khẩu, cùng quyết định tấn công Iran hồi tháng 2, được cho là những yếu tố góp phần đẩy giá cả tiêu dùng tăng cao.

Trong kỳ bầu cử lần này, cử tri Mỹ bầu lại toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35 trong tổng số 100 ghế Thượng viện. Đảng Dân chủ cần giành thêm tối thiểu 3 ghế Hạ viện và 4 ghế Thượng viện để đảo ngược thế đa số. Dù được đánh giá có nhiều cơ hội tại Hạ viện với việc chỉ cần thắng 13 trong số 47 ghế tranh chấp gay gắt, phe Dân chủ lại đối mặt với thử thách lớn tại Thượng viện khi phải bảo vệ toàn bộ số ghế hiện có và buộc phải thắng ở các bang vốn là thế mạnh của Đảng Cộng hòa như Alaska, Ohio hay Texas.

Nhằm đảm bảo an ninh, Bộ Tư pháp Mỹ đã triển khai khoảng 1.000 giám sát viên tới 50 bang trong chiến dịch giám sát ngày bầu cử có quy mô lớn nhất lịch sử, dù động thái này vấp phải sự chỉ trích từ Đảng Dân chủ. Kết quả cuộc bầu cử được coi là phép thử quan trọng đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, trực tiếp định hình tương quan lực lượng tại Quốc hội trong nửa sau nhiệm kỳ.

Thanh Giang

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    Bầu cử Mỹ giữa nhiệm kỳ 2026: Cơ hội cho bên nào?

    Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11 đang dần trở thành phép thử quan trọng đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tiếp tục gây sức ép lên cử tri, cuộc chiến với Iran kéo dài và tỷ lệ ủng hộ tổng thống ở mức thấp, đảng Cộng hòa đang lựa chọn một chiến lược nhiều rủi ro: đặt toàn bộ chiến dịch bầu cử giữa nhiệm kỳ quanh “thương hiệu Trump”. Câu hỏi đặt ra là chiến lược này sẽ giúp đảng Cộng hòa giữ quyền kiểm soát Quốc hội hay vô tình mở thêm cơ hội cho đảng Dân chủ?

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