Trung Quốc và Nga cam kết tăng cường hợp tác quân sự

Trung Quốc và Nga cam kết tăng cường phối hợp quân sự, củng cố lòng tin chiến lược và bảo vệ các lợi ích an ninh chung, trong cuộc hội đàm giữa quan chức quốc phòng cấp cao hai nước tại Bắc Kinh ngày 3/11. Hai bên đồng thời khẳng định mong muốn đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Thăng Dân đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc của ông Belousov tại Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Trương Thăng Dân khẳng định lực lượng vũ trang Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Nga nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và các lợi ích chung của hai nước. Ông cho biết quan hệ quân sự song phương những năm gần đây phát triển tích cực, với nhiều tiến triển trong trao đổi cấp cao, tập trận và huấn luyện chung. Trung Quốc mong muốn tiếp tục thúc đẩy liên lạc chiến lược, củng cố lòng tin quân sự, hoàn thiện các cơ chế hợp tác và tìm kiếm những lĩnh vực phối hợp mới.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đánh giá quan hệ đối tác chiến lược Nga - Trung Quốc đang ở mức cao chưa từng có, được xây dựng trên nền tảng quan hệ giữa Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông nhận định tình hình an ninh quốc tế, đặc biệt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đang diễn biến phức tạp và bất ổn đồng thời khẳng định Moscow coi trọng vai trò của Bắc Kinh trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Ông Belousov cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường tham vấn chiến lược, duy trì phối hợp và ủng hộ lẫn nhau, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục quân sự, đào tạo và đổi mới khoa học - công nghệ.

Cuộc hội đàm được xem là bước triển khai những thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, trong bối cảnh năm 2026 đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Trung Quốc - Nga. Sự kiện cũng diễn ra trước thềm Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến tổ chức tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) trong hai ngày 18-19/11.

Minh Phương