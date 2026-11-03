Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự sinh hoạt Chi bộ thôn Thành Vinh

Sáng 3/11, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã dự sinh hoạt thường kỳ tháng 11 với Chi bộ thôn Thành Vinh, Đảng bộ xã Thành Vinh và kiểm tra các khu vực đề xuất đầu tư xây dựng công trình dân sinh trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng quà cho Chi bộ thôn Thành Vinh.

Chi bộ thôn Thành Vinh hiện có 79 đảng viên. Chi bộ luôn duy trì nền nếp sinh hoạt, quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng đảng viên. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cơ bản ổn định; các nhiệm vụ được giao cơ bản hoàn thành theo kế hoạch.

Các đại biểu và đảng viên dự buổi sinh hoạt.

Chi bộ lãnh đạo Nhân dân sản xuất 27 ha cây vụ đông; tiêm phòng vật nuôi đạt 100% kế hoạch; duy trì thu gom rác thải tại toàn bộ các hộ dân. Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở, xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm; khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt kế hoạch. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử mới đạt 62%, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên chưa hoàn thành.

Đảng viên Chi bộ thôn Thành Vinh phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên được thông tin tình hình thời sự, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương; đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và nắm bắt phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026.

Thảo luận tại buổi sinh hoạt, các ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực ở khu dân cư, từ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hỗ trợ đảng viên sử dụng ứng dụng điện tử đến chăm lo đời sống Nhân dân, tổ chức các hoạt động văn hóa.

Đảng viên Chi bộ thôn Thành Vinh dự sinh hoạt.

Đáng chú ý, đảng viên đã thảo luận, kiến nghị địa phương đề xuất được tỉnh quan tâm hỗ trợ xây dựng cầu cứng qua sông Bưởi, kết nối xã Thành Vinh với xã Thạch Bình.

Hiện, cầu phao Thành Vinh phục vụ gần 1.000 lượt người qua lại mỗi ngày, nhưng một số hạng mục đã xuống cấp, phương tiện tải trọng lớn không thể lưu thông. Vào mùa mưa lũ, khi nước sông dâng cao, cầu phải cắt để bảo đảm an toàn, ảnh hưởng đến việc giao thương của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Thành Vinh.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã thông tin thêm về những kết quả tăng trưởng, phát triển tích cực của tỉnh.

Nhấn mạnh vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi trực tiếp đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đồng chí đề nghị chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chung.

Đặc biệt, đồng chí đề nghị chi bộ tăng cường hơn nữa vai trò trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị địa phương tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tăng cường gắn kết cộng đồng.

Các gia đình quan tâm giáo dục, động viên con em chấp hành quy định về nghĩa vụ quân sự, tham gia khám tuyển đầy đủ, thực hiện trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí cũng đề nghị xã bố trí lịch hướng dẫn, huy động các lực lượng và đảng viên trẻ hỗ trợ chi bộ hoàn thành kê khai, cập nhật thông tin trên Sổ tay đảng viên điện tử.

Đánh giá các ý kiến tại buổi sinh hoạt thiết thực, sát với đời sống và nguyện vọng của người dân, đồng chí ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong đóng góp xây dựng địa phương. Về kiến nghị đầu tư cầu dân sinh, đồng chí đề nghị xã tổng hợp hiện trạng, nhu cầu, báo cáo, đề xuất để cấp có thẩm quyền xem xét.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra khu vực đề xuất xây dựng tuyến đường giao thông tránh lũ tại xã Thành Vinh.

Trong chương trình công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã đi kiểm tra thực tế tại khu vực đề xuất xây dựng tuyến đường giao thông tránh lũ tại xã Thành Vinh và cầu phao thôn Phú Long, xã Thành Vinh.

Theo báo cáo của UBND xã, việc kết nối giữa các khu vực Thành Minh, Thành Vinh, Thành Mỹ trước đây hiện chủ yếu thông qua Quốc lộ 217B. Tuy nhiên, đoạn tuyến này có mặt đường nhỏ hẹp, nhiều vị trí cong gấp, mật độ giao thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Khi xảy ra mưa lũ, một số đoạn bị ngập sâu từ 3 đến 5 ngày, gây gián đoạn lưu thông, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và giao thương của người dân.

Để khắc phục tình trạng trên, xã đề xuất đầu tư tuyến đường giao thông tránh lũ dài khoảng 11,6 km, có điểm đầu và điểm cuối kết nối với Quốc lộ 217B tại khu vực Thành Minh, Thành Mỹ (cũ). Ngoài phục vụ giao thương, tuyến đường còn có ý nghĩa hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ.

Đoàn công tác khảo sát nhu cầu đầu tư cầu cứng qua sông Bưởi, kết nối xã Thành Vinh và Thạch Bình.

Tại thôn Phú Long, tuyến đường từ Quốc lộ 217B đi cầu phao qua sông Bưởi, kết nối với xã Thạch Bình cũng thường xuyên bị chia cắt khi nước lũ dâng cao. Xã đề xuất xây dựng cầu thôn Phú Long đáp ứng nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế trên địa bàn và các vùng lân cận.

Đoàn công tác khảo sát các tuyến đường hiện trạng kết nối từ xã Thành Vinh và Thạch Bình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận nhu cầu đầu tư hạ tầng phục vụ dân sinh của địa phương; đề nghị xã tổng hợp, báo cáo, đề xuất cụ thể bằng văn bản, làm cơ sở xem xét, giải quyết.

Tỉnh sẽ quan tâm đầu tư nguồn lực phát triển hạ tầng kết nối, tạo thuận lợi cho Nhân dân địa phương giao thương, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống.

Minh Hằng