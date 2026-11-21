Chủ tịch ECB: Châu Âu thường hành động quá muộn trước các cuộc khủng hoảng

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde mới đây kêu gọi các nước châu Âu hành động quyết đoán và kịp thời hơn trước những cuộc khủng hoảng toàn cầu, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp củng cố năng lực cạnh tranh và quyền tự chủ kinh tế của Liên minh châu Âu (EU).

Trong phát biểu của mình, bà Lagarde nhận định châu Âu thường nhận diện được những nguy cơ từ sớm nhưng lại chậm đưa ra phản ứng, khiến các biện pháp ứng phó chỉ được triển khai khi vấn đề đã trở nên nghiêm trọng và khó kiểm soát. Bà nhấn mạnh: “Chúng ta có thể nhìn thấy vấn đề từ sớm, nhưng chỉ hành động khi vấn đề đã trở nên không thể phớt lờ. Và đến lúc đó, gần như chắc chắn đã quá muộn”.

Theo người đứng đầu ECB, việc các ngành công nghiệp chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài khiến châu Âu gặp nhiều khó khăn nếu muốn khôi phục năng lực sản xuất trong nước. Đáng lo ngại hơn, một khi sự phụ thuộc kinh tế bị các đối tác bên ngoài sử dụng như một công cụ gây sức ép, quyền tự chủ của châu Âu đã bị đặt vào tình thế dễ tổn thương.

Bà Lagarde cho rằng tình trạng này phản ánh những hạn chế trong quá trình hoạch định chính sách của châu Âu, đặc biệt là sự thiếu quyết liệt trong triển khai các cải cách cần thiết.

Về kế hoạch xây dựng Liên minh Thị trường vốn nhằm kết nối và phát triển sâu rộng các thị trường tài chính trong EU, theo bà, trong hơn 10 năm qua, các nước thành viên đều nhận thức được sự cần thiết của sáng kiến này để nâng cao khả năng cạnh tranh với thị trường tài chính Mỹ, tuy nhiên, tiến trình thực hiện vẫn chậm chạp.

Bà cảnh báo việc thiếu một thị trường vốn thống nhất khiến ngày càng nhiều nguồn tiết kiệm của người dân châu Âu được đầu tư ra nước ngoài, trong khi các doanh nghiệp đang phát triển phải tìm kiếm nguồn tài chính ở những thị trường khác. Dù những tổn thất tích lũy qua từng năm ngày càng lớn, chưa có năm riêng lẻ nào tạo đủ sức ép để vượt qua những rào cản đối với cải cách.

Bên cạnh đó, sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), cũng là thách thức lớn. Theo ước tính được bà Lagarde dẫn ra, châu Âu cần đầu tư khoảng 1.300 tỷ euro (1.420 tỷ USD) để nâng tỷ trọng năng lực tính toán phục vụ AI trên toàn cầu từ khoảng 5% hiện nay lên 15% vào năm 2030. Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp châu Âu vẫn có thể mua năng lực tính toán từ nhà cung cấp nước ngoài và tiếp cận những mô hình AI tiên tiến khiến việc thuyết phục các bên chấp nhận mức đầu tư lớn này trở nên khó khăn.

Lê Hà.