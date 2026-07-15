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Sạt lở trên đường tỉnh 530B, cấm người và phương tiện qua khu vực nguy hiểm

Đình Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ UBND xã Linh Sơn, do ảnh hưởng của mưa lớn, chiều 14/7 tại khu vực đồi Vực Chếnh, thôn Lê Lợi, xã Linh Sơn đã xảy ra sạt lở, đe dọa an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 530B.

Sạt lở trên đường tỉnh 530B, cấm người và phương tiện qua khu vực nguy hiểm

Thông tin từ UBND xã Linh Sơn, do ảnh hưởng của mưa lớn, chiều 14/7 tại khu vực đồi Vực Chếnh, thôn Lê Lợi, xã Linh Sơn đã xảy ra sạt lở, đe dọa an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 530B.

Sạt lở trên đường tỉnh 530B, cấm người và phương tiện qua khu vực nguy hiểm

Vị trí sạt lở trên đường tỉnh 530B, đoạn qua thôn Lê Lợi, xã Linh Sơn.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, UBND xã Linh Sơn đã thông báo cấm người dân và các phương tiện qua lại khu vực sạt lở cho đến khi có thông báo mới.

Chính quyền địa phương đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành biển báo, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng chức năng; tuyệt đối không tự ý đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Trước đó, UBND xã Linh Sơn đã có tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị hỗ trợ xử lý khẩn cấp điểm sạt lở trên tuyến đường tỉnh 530B, đoạn qua thôn Lê Lợi, xã Linh Sơn.

Sạt lở trên đường tỉnh 530B, cấm người và phương tiện qua khu vực nguy hiểm

UBND xã Linh Sơn đã thực hiện rào chắn, cảnh báo người dân và phương tiện không lưu thông qua tuyến.

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 5 và bão số 10 năm 2025, hệ thống giao thông trên địa bàn xã Linh Sơn bị hư hỏng tại nhiều vị trí. Đáng chú ý, trên tuyến đường tỉnh 530B dù đã được triển khai các giải pháp bảo đảm giao thông, song tại đoạn từ Km1+400 đến Km1+550 xuất hiện nhiều vết nứt trên đỉnh mái taluy dương. Khu vực này tiềm ẩn nguy cơ sạt lở sâu, đe dọa an toàn của người và phương tiện lưu thông, đồng thời gây tâm lý lo lắng cho người dân sinh sống xung quanh.

Video sạt lở trên tuyến đường tỉnh 530B.

Đình Giang

Từ khóa:

#xã Linh Sơn #Sạt lở #khu vực #Tỉnh lộ #Phương tiện #Lê Lợi #An toàn giao thông #Chính quyền địa phương #Lực lượng chức năng #Mưa lớn

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