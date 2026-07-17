Hôm nay (17/7), Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh chất vấn 2 giám đốc sở

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng nay (17/7), Giám đốc hai sở: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo sẽ trả lời chất vấn các vấn đề được cử tri quan tâm.

Ngày làm việc thứ nhất Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khoá XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Quốc Hương

Trong ngày làm việc thứ nhất (16/7), Kỳ họp đã nghe báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổng hợp kết quả thẩm tra giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu cũng đã nghe tóm tắt 30 tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị. Trong đó có Tờ trình về Phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa; Chính sách phát triển nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030; Chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa; Quy định số lượng, chức danh và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Đề án Phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035...

Tiếp đó, các ban của HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Trong đó, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 14 dự thảo nghị quyết; Ban Pháp chế thẩm tra 6 dự thảo nghị quyết; Ban Văn hoá - Xã hội thẩm tra 9 dự thảo nghị quyết; Ban Dân tộc thẩm tra 1 dự thảo nghị quyết kèm theo các tờ trình.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu cơ bản thống nhất và đánh giá cao những kết quả tỉnh đã đạt được trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Trên cơ sở gợi mở của Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiều đại biểu đã làm rõ thêm những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp mang tính khả thi, phù hợp với bối cảnh tình hình mới, nhất là khi chính quyền địa phương hai cấp mới đi vào vận hành.

Theo chương trình làm việc, sáng nay (17/7), Kỳ họp HĐND tỉnh sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với hai giám đốc sở. Đây là nội dung được nhiều cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm.

Trong đó, chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm và bộc lộ nhiều bất cập; tình trạng sĩ số học sinh/lớp vượt so với quy định; cơ sở vật chất giáo dục vùng bãi ngang, vẹn biển đang xuống cấp nghiêm trọng, thiếu cả phòng học lẫn trang thiết bị tối thiểu.

Chất vấn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, đặc biệt là nguồn nhân lực công nghệ thông tin cấp xã hiện thiếu hụt về số lượng và chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn; hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ.

Sau phiên chất vấn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh quan tâm; đồng thời, phát biểu một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về điều hành 6 tháng cuối năm 2026. Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

NM