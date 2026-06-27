Sao U23 Việt Nam thận trọng trước cuộc cạnh tranh vị trí tại ĐT Việt Nam; Tuyển Anh đón tin không vui về Reece James

Becamex TP.HCM hướng tới mục tiêu thăng hạng với HLV Gerard Albadalejo và trụ cột Minh Khoa; Senegal đại thắng Iraq 5-0, Pháp hạ Na Uy 4-1 tại World Cup 2026; Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 ngày 27/6... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (27/6).

Sao U23 Việt Nam thận trọng trước cuộc cạnh tranh vị trí tại ĐT Việt Nam

Trong buổi tập thứ tư của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2026, trung vệ trẻ Nguyễn Nhật Minh đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của toàn đội.

Trung vệ Nguyễn Nhật Minh lần thứ hai được HLV Kim Sang Sik gọi lên ĐT Việt Nam. (Ảnh: Đức Cường)

Dù là trụ cột của U23 Việt Nam, Nhật Minh tỏ ra khiêm tốn khi xem việc được triệu tập lên tuyển là cơ hội quý báu để học hỏi từ các đàn anh hơn là nghĩ đến việc cạnh tranh suất đá chính. Trước những khó khăn về thể lực và thời tiết nắng nóng, anh vẫn tin tưởng vào sự đoàn kết và giáo án chuyên môn của HLV Kim Sang-sik.

Sắp tới, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và trận giao hữu với Myanmar để rà soát lực lượng trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2026.

Becamex TP.HCM hướng tới mục tiêu thăng hạng với HLV Gerard Albadalejo và trụ cột Minh Khoa

Sau khi xuống hạng tại V.League 2025/26, CLB Becamex TP.HCM đang thể hiện tham vọng lớn trong việc trở lại giải đấu cao nhất Việt Nam ở mùa giải 2027/28.

HLV Gerard đến CLB Becamex TP.HCM.

Đội bóng đất Thủ vừa đạt thỏa thuận mời HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo về dẫn dắt. Với kinh nghiệm từng dẫn dắt CLB Ninh Bình thi đấu ấn tượng tại V.League, ông Albadalejo được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng hiện thực hóa khát vọng thăng hạng tại giải Hạng Nhất 2026/27.

Song song với việc thay đổi nhân sự trên “ghế nóng”, Becamex TP.HCM cũng thành công trong việc giữ chân tiền vệ trụ cột Võ Hoàng Minh Khoa. Bất chấp sự quan tâm từ nhiều đội bóng tên tuổi, Minh Khoa quyết định ở lại để đồng hành và nỗ lực đưa đội bóng quê hương vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Senegal đại thắng Iraq 5-0, Pháp hạ Na Uy 4-1 tại World Cup 2026

Trong loạt trận cuối bảng I, Senegal đã giành chiến thắng thuyết phục 5-0 trước Iraq, qua đó khép lại hành trình của đại diện Tây Á tại World Cup 2026. Với kết quả này, Iraq trở thành đội bóng châu Á thứ ba bị loại, đồng thời đẩy Hàn Quốc và Scotland vào thế bất lợi trong cuộc đua giành suất “vé vớt” vào vòng 1/16.

Các cầu thủ Iraq vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận thua Senegal 0-5 ở lượt cuối bảng I World Cup 2026 trên sân Toronto, Toronto, Canada ngày 26/6/2026. (Ảnh: Reuters)

Senegal hiện tạm xếp thứ 5 trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất và đang hồi hộp chờ đợi kết quả từ các bảng đấu còn lại.

Dembele lập hat-trick trong 31 phút, mở đường cho chiến thắng 4-1 của tuyển Pháp trước Na Uy.

Ở trận đấu cùng giờ, tuyển Pháp đã khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 4-1 trước Na Uy. Ngôi sao Ousmane Dembele tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick chỉ trong 31 phút, giúp “Gà trống Gaulois” giành ngôi nhất bảng I đầy thuyết phục, trong khi Na Uy dù thua trận nhưng vẫn giữ được tấm vé vào vòng knock-out đã có từ trước đó.

Tuyển Anh đón tin không vui về Reece James

Tuyển Anh vừa đón nhận tin dữ khi hậu vệ chủ chốt Reece James tái phát chấn thương gân kheo sau trận hòa Ghana. Theo xác nhận, ngôi sao thuộc biên chế Chelsea chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu cuối vòng bảng gặp Panama và cả vòng 32 đội sắp tới.

Reece James sẽ vắng mặt ở hai trận đấu tiếp theo của tuyển Anh.

Đây là tổn thất vô cùng nghiêm trọng với “Tam sư”, bởi HLV Thomas Tuchel coi James là lựa chọn không thể thay thế bên hành lang cánh phải. Trước đó, phương án dự phòng Tino Livramento cũng đã phải rút lui do chấn thương.

Trong tình cảnh khó khăn này, HLV Tuchel buộc phải tìm đến những giải pháp chắp vá như sử dụng Jarell Quansah, Ezri Konsa hoặc đặt niềm tin vào cầu thủ đa năng Djed Spence để duy trì sức mạnh phòng ngự cho tuyển Anh.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 ngày 27/6

Loạt trận World Cup 2026 trong ngày 27/6 và rạng sáng 28/6 hứa hẹn mang đến nhiều kịch tính khi các bảng đấu G, H và L bước vào giai đoạn quyết định.

Trận đấu giữa Uruguay và Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 7h ngày 27/6. (Ảnh: Khelnow)

Tại bảng H, lúc 7h00, Tây Ban Nha chỉ cần hòa Uruguay là giữ vững ngôi đầu, trong khi Cape Verde đối đầu Saudi Arabia với mục tiêu giành điểm lịch sử.

Tại bảng G, lúc 10h00, Ai Cập đang nắm lợi thế lớn nhất để đi tiếp, còn Bỉ và Iran buộc phải thắng New Zealand và Ai Cập để tự định đoạt số phận.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 ngày 27/6. (Ảnh: Báo Dân Trí)

Cuối cùng, vào rạng sáng 28/6 (4h00), bảng L sẽ hạ màn với hai cặp đấu Panama - Anh và Croatia - Ghana. Tuyển Anh quyết tâm tìm lại cảm giác ghi bàn trước Panama để tranh ngôi đầu, còn Ghana và Croatia cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp.

Tất cả các trận đấu được tường thuật trực tiếp trên hệ thống VTV và ứng dụng VTVGo.

HS