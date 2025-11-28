Sản xuất túi xuất khẩu thân thiện với môi trường

Chúng tôi đến thăm HTX tiểu thủ công nghiệp Toàn Thắng của chị Nguyễn Thị Sâm ở thôn Phú Lương, xã Vạn Lộc chuyên may túi siêu thị xuất khẩu đúng thời điểm HTX xuất kho. Đây là địa chỉ uy tín, tạo việc làm cho nhiều lao động nữ, người khuyết tật có thu nhập ổn định.

Chị Nguyễn Thị Sâm (thứ hai từ trái sang) giới thiệu sản phẩm túi siêu thị xuất khẩu.

Trong xưởng may túi, tốp chị em vẫn đang may ráp các phần quai, thân để tạo ra một chiếc túi hoàn thiện. Các bà, các chị cẩn thận, tỉ mỉ cắt những đoạn chỉ thừa, xếp những chiếc túi xinh xắn thành từng chồng. Chị Phạm Thị Tuyết ở thôn Xóm Lộc đưa đường may đi rất nhanh để hoàn thành chiếc túi. Chị cho biết đã làm ở đây 8 năm, thu nhập tính theo sản phẩm. Công việc cũng ổn định nên tranh thủ làm việc nhà, đưa đón con đi học.

Chị Tuyết là một trong số nhiều lao động gắn bó với cơ sở may của gia đình chị Sâm và có thu nhập ổn định. Trong số lao động tại đây có nhiều người là lao động khuyết tật, lao động nhiều tuổi không đủ điều kiện làm ở doanh nghiệp... đã được chị Sâm nhận vào làm.

Vừa kiểm tra chất lượng sản phẩm, chị Sâm vừa chia sẻ về cơ duyên đến với nghề may túi siêu thị xuất khẩu. Đó là, khi còn làm công tác hội phụ nữ ở xã, chị luôn trăn trở tìm hướng giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn. Những lần đi tham quan học nghề để chuyển giao cho hội viên, chị đã tiếp cận thông tin và kỹ thuật làm nghề để đưa được nghề về quê. Chị luôn suy nghĩ, sản phẩm làm ra phải an toàn, thân thiện với môi trường và sức khỏe của người lao động.

Với trăn trở đó, những lần đi công tác, chị luôn tìm hiểu các nghề và tham mưu cho lãnh đạo xã triển khai chuyển giao nghề cho chị em, như đan mây giang xiên, đan lưới, đan len, thảm quại... Tuy nhiên, do bận công việc và biến động thị trường nên nghề không duy trì được lâu. Mãi đến khi nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội, chị mới bắt đầu “khởi nghiệp” với nghề đan thảm quại. Nhưng sản xuất được một thời gian, nghề cũng gặp khó khăn về đầu ra khiến chị lao đao vay mượn tiền chi trả công lao động, chi phí sản xuất.

Không bỏ cuộc, chị tiếp tục học hỏi nghề may túi siêu thị xuất khẩu. Để phát triển nghề, chị đến tỉnh Hà Nam cũ tham quan tìm hiểu. Loại túi này sản xuất theo đơn đặt hàng, có khả năng tự hủy, thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng nhiều lần nên trong quá trình sản xuất không ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Sản phẩm được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản..., được nhiều tập đoàn siêu thị lớn trên thế giới lựa chọn. Do vậy không lo về đầu ra cho sản phẩm.

Với ưu điểm đó, vợ chồng chị đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất. Thời gian đầu công việc may túi chưa được thuận lợi do nhiều chị em chưa thành thạo về kỹ thuật. Nhưng chị hướng dẫn tỷ mỉ, cẩn thận từng công đoạn như ráp thân, khâu miệng túi, ráp đáy, đóng quai... đảm bảo chất lượng sản phẩm ngay từ đầu nên ai cũng làm được và làm rất tốt, hàng đều đạt tiêu chuẩn. Đến nay, HTX tiểu thủ công nghiệp Toàn Thắng xuất khoảng 1 vạn túi/tháng, tạo việc làm cho 144 lao động tại chỗ và nhiều lao động nhận sản phẩm về nhà làm.

Ngoài 60 tuổi, chị Sâm đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức để gặt hái những thành quả trên lĩnh vực phát triển kinh tế, góp phần làm giàu cho gia đình và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Ngoài việc duy trì phát triển nghề, tạo việc làm cho nhiều lao động, chị còn vận động chị em cùng xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả; giúp đỡ những chị em khó khăn về vốn để phát triển kinh tế gia đình; tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết, khai giảng năm học; ủng hộ quỹ mái ấm tình thương, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng của bão lụt ở miền Trung...

Năm 2018 chị Sâm được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2021, chị là 1 trong 3 phụ nữ được Hội LHPN Việt Nam khen thưởng trong cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021”, với đề tài may gia công công nghiệp túi siêu thị xuất khẩu - sản phẩm thân thiện với môi trường.

Bài và ảnh: Hà Lê