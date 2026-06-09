Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên sau sáp nhập

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị phối hợp, Thanh Hóa đã sẵn sàng tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Công an phường Hạc Thành kiểm tra các điều kiện thi tại điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt. Ảnh: tống Hương

Chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các địa phương trong tỉnh đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo tổ chức thành công kỳ thi theo hướng ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, đảm bảo trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh nhằm cung cấp dữ liệu tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh và triển khai chính sách mới về đào tạo nhân lực chất lượng cao...

Theo kế hoạch, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13/6/2026, trong đó 2 ngày thi chính là ngày 11 và 12/6. Thí sinh thi các môn Toán, Ngữ văn và 2 bài thi tự chọn trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp, Ngoại ngữ.

Tại điểm thi Trường THPT Bỉm Sơn, phường Bỉm Sơn, có 588 học sinh Trường THPT Bỉm Sơn và Trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn dự thi. Điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong, phường Bỉm Sơn có 295 học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong (chưa tính thí sinh tự do) tham gia dự thi.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Ban Chỉ đạo thi phường đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thông qua quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, làm cơ sở để triển khai các nội dung phục vụ kỳ thi. Đồng thời, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan chủ động, tích cực triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra thành công. Các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát phân công nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ góp phần tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy định.

Phường Hạc Thành có 4.890 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, là một trong những phường có số lượng thí sinh dự thi đông nhất tỉnh. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi, công an phường đã chủ động đánh giá toàn diện các điều kiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tất cả các điểm thi.

Bên cạnh đó, hệ thống cổng, tường rào, camera giám sát, khu vực bảo quản đề thi, bài thi, cũng như các tuyến giao thông ra, vào điểm thi... đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Lực lượng công an cũng tập trung rà soát các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn kỳ thi như tình trạng ùn tắc giao thông, hàng quán lấn chiếm lòng đường, các điểm kinh doanh internet... Trên cơ sở kết quả khảo sát, Công an phường Hạc Thành tiếp tục hoàn thiện các phương án bảo vệ phù hợp với từng điểm thi; phân công lực lượng thường trực, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vòng trong, vòng ngoài; bảo vệ an toàn tuyệt đối khu vực bảo quản đề thi, bài thi. Đồng thời chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế thi, đặc biệt là việc lợi dụng thiết bị công nghệ cao và không gian mạng gây rối trật tự công cộng, gian lận thi cử hoặc phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an phường Hạc Thành cho biết: “Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, Công an phường đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng tham gia bảo vệ kỳ thi. Mục tiêu là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kỳ thi góp phần tạo môi trường thi cử nghiêm túc, đúng quy chế để các em học sinh yên tâm làm bài và đạt kết quả tốt nhất”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận số lượng thí sinh tăng cao so với năm trước. Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hóa có tổng số 42.867 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 1.290 thí sinh so với kỳ thi năm 2025); trong đó có 36.727 thí sinh khối THPT và 6.140 thí sinh khối giáo dục thường xuyên. Đáng chú ý, số lượng thí sinh tự do tham gia kỳ thi năm nay là 2.240 em (trong đó bao gồm 2.118 thí sinh THPT và 122 thí sinh giáo dục thường xuyên). Tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 83 điểm thi với 1.865 phòng thi chính thức, 83 phòng thi dự phòng và 99 phòng chờ. Huy động 6.999 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng phối hợp tham gia công tác coi thi.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, bà Bùi Thị Thanh cho biết: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là một dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định sự đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ý thức được tầm quan trọng và quy mô rộng lớn của kỳ thi, ngay sau khi tiếp thu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, quyết liệt bắt tay vào cuộc, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, bảo đảm cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế”.

Đặc biệt coi trọng công tác tập huấn quy chế và chuyên môn nghiệp vụ, Sở GD&ĐT đã triển khai sớm, tập trung vào những điểm mới của kỳ thi; nghiệp vụ coi thi, chấm thi; sử dụng phần mềm thi; xử lý tình huống bất thường. Sở GD&ĐT thành lập các đoàn kiểm tra chéo để các nhà trường thực hiện kiểm tra hồ sơ dự thi, các điều kiện tổ chức thi tại các nhà trường; chỉ đạo các nhà trường tổ chức rà soát, tự kiểm tra và xây dựng kế hoạch củng cố bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại quy chế thi.

Tỉnh cũng chú trọng triển khai đồng bộ phương án phối hợp liên ngành với công an, y tế, điện lực... Đồng thời, chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Sinh viên tình nguyện” cũng sẽ được Tỉnh đoàn triển khai rộng khắp, với lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia đông đảo; xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống khẩn cấp, thiên tai và hỗ trợ thí sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với phương châm “Không để bất kỳ một thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn hay vì thiên tai, bão lũ mà không thể đến dự thi”. Các cấp chính quyền cơ sở cũng đã tổ chức rà soát hoàn cảnh từng em, hỗ trợ kinh phí ăn ở, đi lại cho học sinh nghèo, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, tạo tâm lý vững vàng nhất cho các em bước vào phòng thi.

Tống Hương