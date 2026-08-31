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Săn sale 2/9 tại CellphoneS với nhiều sản phẩm công nghệ có mức giá ưu đãi hấp dẫn lên đến 70%

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Sale 2/9 là dịp được nhiều người mong chờ để mua sắm công nghệ với mức giá hấp dẫn hơn ngày thường. Dịp lễ này thường đi kèm hàng loạt chương trình giảm giá trải dài từ thiết bị âm thanh, phụ kiện nhà thông minh cho đến đồ công nghệ cầm tay. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp bí quyết săn sale hiệu quả cùng những deal đáng chú ý.

Săn sale 2/9 tại CellphoneS với nhiều sản phẩm công nghệ có mức giá ưu đãi hấp dẫn lên đến 70%

Sale 2/9 là dịp được nhiều người mong chờ để mua sắm công nghệ với mức giá hấp dẫn hơn ngày thường. Dịp lễ này thường đi kèm hàng loạt chương trình giảm giá trải dài từ thiết bị âm thanh, phụ kiện nhà thông minh cho đến đồ công nghệ cầm tay. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp bí quyết săn sale hiệu quả cùng những deal đáng chú ý.

Săn sale 2/9 tại CellphoneS với nhiều sản phẩm công nghệ có mức giá ưu đãi hấp dẫn lên đến 70%

Bí quyết săn sale 2/9 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Để không bỏ lỡ những deal hời và tối ưu ngân sách mua sắm, hãy bỏ túi ngay những bí quyết săn ưu đãi 2/9 cực chuẩn tại CellphoneS dưới đây:

Nắm khung giờ sale

Chương trình sale 2/9 chia làm hai giai đoạn, mỗi giai đoạn có quyền lợi riêng. Canh đúng ngày giúp bạn không bỏ lỡ quà tặng và mức giảm.

Giai đoạn

Chương trình

Thời gian

Nội dung chính

Giai đoạn 1

Đăng ký nhận tin

26/8 - 28/8/2026

Để lại thông tin nhận tin để tham gia quay số trúng quà

Giai đoạn 2

Giảm giá sốc

29/8 - 2/9/2026

Giảm giá toàn ngành hàng, voucher 150K phụ kiện, hoạt náo tại một số tỉnh

Săn sale 2/9 tại CellphoneS với nhiều sản phẩm công nghệ có mức giá ưu đãi hấp dẫn lên đến 70%

Nắm khung giờ sale để không bỏ lỡ quà tặng và deal giảm giá sốc.

Đăng ký nhận tin sớm

Từ ngày 26/8 đến 28/8, khi đăng ký nhận thông tin trên website CellphoneS, bạn không chỉ dễ dàng cập nhật các deal hot theo ngày mà còn nhận ngay cơ hội quay số may mắn.

Chương trình mang đến nhiều phần quà giá trị cao như Apple Watch SE 3 44mm bản 5G viền nhôm hay tai nghe Bluetooth Sony WH-CH720N. Kết quả quay thưởng sẽ được livestream và công bố trực tiếp trên fanpage chính thức của CellphoneS vào ngày 4/9.

Săn sale 2/9 tại CellphoneS với nhiều sản phẩm công nghệ có mức giá ưu đãi hấp dẫn lên đến 70%

Đăng ký nhận tin để có cơ hội trúng thưởng nhiều quà tặng giá trị.

Lập danh sách sản phẩm cần mua

Để săn sale hiệu quả, bạn nên lập trước danh sách những sản phẩm thực sự cần dùng và xác định mức ngân sách phù hợp. Cách này giúp hạn chế việc mua theo cảm xúc khi có nhiều chương trình giảm giá diễn ra cùng lúc. Việc so sánh giá trước và sau ưu đãi cũng giúp bạn đánh giá rõ hơn giá trị của deal.

Tập trung vào nhóm hàng và sản phẩm giảm giá sâu

Trong giai đoạn 29/8 đến 2/9, CellphoneS giảm giá toàn ngành hàng trên cả kênh online và cửa hàng. Ưu tiên nhóm giảm sâu giúp bạn tối ưu chi phí với phụ kiện, camera giá chỉ từ 99k. Thay vì mua dàn trải, bạn nên khoanh vùng nhóm sản phẩm có mức giảm lớn theo nhu cầu thực tế.

Săn sale 2/9 tại CellphoneS với nhiều sản phẩm công nghệ có mức giá ưu đãi hấp dẫn lên đến 70%

Nhiều nhóm hàng và sản phẩm sale 2/9 giảm giá sâu lên tới 70%.

Ở nhóm âm thanh, đồng hồ, gia dụng và sức khỏe giảm đến 58% so với giá niêm yết. Nhóm sản phẩm laptop thiết bị văn phòng như màn hình máy tính giảm đến 59%, giảm sâu nhất là nhóm hãng cũ tới 70%.

Tận dụng ưu đãi Smember & voucher đi kèm

Ngoài giá giảm, bạn có thể tận dụng thêm voucher phụ kiện và chiết khấu thành viên Smember để giảm chi phí mua hàng. Khi mua điện thoại hoặc laptop trị giá từ 10 triệu trong giai đoạn giảm giá chính, bạn nhận voucher 150K áp dụng cho phụ kiện. Voucher này dùng được cùng chiết khấu thành viên Smember.

Top sản phẩm giảm giá sâu dịp sale 2/9 tại CellphoneS

Không chỉ dừng ở thiết bị chính, các phụ kiện đi kèm cũng được điều chỉnh giá đáng kể trong đợt này. Dưới đây là danh sách gợi ý các sản phẩm công nghệ giảm giá sâu nhất dịp Đại lễ 2/9 tại hệ thống CellphoneS:

Tên sản phẩm

Giá niêm yết (đồng)

Giá sale 2/9 (đồng)

Tiết kiệm (đồng)

Tai nghe có dây Havit E336C (Type-C)

130.000

68.000

62.000

Pin dự phòng StarGO Star X2 Lite 20000mAh

390.000

265.000

125.000

Combo cạo râu, tỉa lông mũi Eroc

1.290.000

869.000

421.000

Máy massage mắt Buheung LUX-520

1.400.000

990.000

410.000

Máy hút bụi không dây Magic A-062

990.000

690.000

300.000

Quạt cầm tay Jisulife FA42 2000mAh

249.000

189.000

60.000

Gậy tripod Wiwu Detachable SE001

315.000

219.000

96.000

Thẻ nhớ MicroSD Kingston Canvas Select Plus 64GB

400.000

299.000

101.000

Sale 2/9 năm nay mang đến nhiều lựa chọn đa dạng, trải dài từ thiết bị âm thanh, phụ kiện nhà thông minh đến phụ kiện công nghệ cầm tay. Việc tham khảo trước giá bán và nhu cầu sử dụng giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp trong đợt giảm giá. Hy vọng thông tin trên giúp bạn chọn được sản phẩm ưng ý với mức giá hợp lý dịp 2/9.

Từ khóa:

#Giảm giá #Phụ kiện #Chương trình #Hấp dẫn #Sản phẩm công nghệ #Thiết bị #Nhà thông minh #Bí quyết #Âm thanh #Hiệu quả

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