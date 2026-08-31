Săn sale 2/9 tại CellphoneS với nhiều sản phẩm công nghệ có mức giá ưu đãi hấp dẫn lên đến 70%

Sale 2/9 là dịp được nhiều người mong chờ để mua sắm công nghệ với mức giá hấp dẫn hơn ngày thường. Dịp lễ này thường đi kèm hàng loạt chương trình giảm giá trải dài từ thiết bị âm thanh, phụ kiện nhà thông minh cho đến đồ công nghệ cầm tay. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp bí quyết săn sale hiệu quả cùng những deal đáng chú ý.

Bí quyết săn sale 2/9 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Để không bỏ lỡ những deal hời và tối ưu ngân sách mua sắm, hãy bỏ túi ngay những bí quyết săn ưu đãi 2/9 cực chuẩn tại CellphoneS dưới đây:

Nắm khung giờ sale

Chương trình sale 2/9 chia làm hai giai đoạn, mỗi giai đoạn có quyền lợi riêng. Canh đúng ngày giúp bạn không bỏ lỡ quà tặng và mức giảm.

Giai đoạn Chương trình Thời gian Nội dung chính Giai đoạn 1 Đăng ký nhận tin 26/8 - 28/8/2026 Để lại thông tin nhận tin để tham gia quay số trúng quà Giai đoạn 2 Giảm giá sốc 29/8 - 2/9/2026 Giảm giá toàn ngành hàng, voucher 150K phụ kiện, hoạt náo tại một số tỉnh

Nắm khung giờ sale để không bỏ lỡ quà tặng và deal giảm giá sốc.

Đăng ký nhận tin sớm

Từ ngày 26/8 đến 28/8, khi đăng ký nhận thông tin trên website CellphoneS, bạn không chỉ dễ dàng cập nhật các deal hot theo ngày mà còn nhận ngay cơ hội quay số may mắn.

Chương trình mang đến nhiều phần quà giá trị cao như Apple Watch SE 3 44mm bản 5G viền nhôm hay tai nghe Bluetooth Sony WH-CH720N. Kết quả quay thưởng sẽ được livestream và công bố trực tiếp trên fanpage chính thức của CellphoneS vào ngày 4/9.

Đăng ký nhận tin để có cơ hội trúng thưởng nhiều quà tặng giá trị.

Lập danh sách sản phẩm cần mua

Để săn sale hiệu quả, bạn nên lập trước danh sách những sản phẩm thực sự cần dùng và xác định mức ngân sách phù hợp. Cách này giúp hạn chế việc mua theo cảm xúc khi có nhiều chương trình giảm giá diễn ra cùng lúc. Việc so sánh giá trước và sau ưu đãi cũng giúp bạn đánh giá rõ hơn giá trị của deal.

Tập trung vào nhóm hàng và sản phẩm giảm giá sâu

Trong giai đoạn 29/8 đến 2/9, CellphoneS giảm giá toàn ngành hàng trên cả kênh online và cửa hàng. Ưu tiên nhóm giảm sâu giúp bạn tối ưu chi phí với phụ kiện, camera giá chỉ từ 99k. Thay vì mua dàn trải, bạn nên khoanh vùng nhóm sản phẩm có mức giảm lớn theo nhu cầu thực tế.

Nhiều nhóm hàng và sản phẩm sale 2/9 giảm giá sâu lên tới 70%.

Ở nhóm âm thanh, đồng hồ, gia dụng và sức khỏe giảm đến 58% so với giá niêm yết. Nhóm sản phẩm laptop thiết bị văn phòng như màn hình máy tính giảm đến 59%, giảm sâu nhất là nhóm hãng cũ tới 70%.

Tận dụng ưu đãi Smember & voucher đi kèm

Ngoài giá giảm, bạn có thể tận dụng thêm voucher phụ kiện và chiết khấu thành viên Smember để giảm chi phí mua hàng. Khi mua điện thoại hoặc laptop trị giá từ 10 triệu trong giai đoạn giảm giá chính, bạn nhận voucher 150K áp dụng cho phụ kiện. Voucher này dùng được cùng chiết khấu thành viên Smember.

Top sản phẩm giảm giá sâu dịp sale 2/9 tại CellphoneS

Không chỉ dừng ở thiết bị chính, các phụ kiện đi kèm cũng được điều chỉnh giá đáng kể trong đợt này. Dưới đây là danh sách gợi ý các sản phẩm công nghệ giảm giá sâu nhất dịp Đại lễ 2/9 tại hệ thống CellphoneS:

Tên sản phẩm Giá niêm yết (đồng) Giá sale 2/9 (đồng) Tiết kiệm (đồng) Tai nghe có dây Havit E336C (Type-C) 130.000 68.000 62.000 Pin dự phòng StarGO Star X2 Lite 20000mAh 390.000 265.000 125.000 Combo cạo râu, tỉa lông mũi Eroc 1.290.000 869.000 421.000 Máy massage mắt Buheung LUX-520 1.400.000 990.000 410.000 Máy hút bụi không dây Magic A-062 990.000 690.000 300.000 Quạt cầm tay Jisulife FA42 2000mAh 249.000 189.000 60.000 Gậy tripod Wiwu Detachable SE001 315.000 219.000 96.000 Thẻ nhớ MicroSD Kingston Canvas Select Plus 64GB 400.000 299.000 101.000

Sale 2/9 năm nay mang đến nhiều lựa chọn đa dạng, trải dài từ thiết bị âm thanh, phụ kiện nhà thông minh đến phụ kiện công nghệ cầm tay. Việc tham khảo trước giá bán và nhu cầu sử dụng giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp trong đợt giảm giá. Hy vọng thông tin trên giúp bạn chọn được sản phẩm ưng ý với mức giá hợp lý dịp 2/9.