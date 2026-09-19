Cập nhật bảng giá iPhone 18 series mới sau ngày mở bán chính hãng Việt Nam

iPhone 18 Series đã chính thức mở bán tại Việt Nam và có hàng tất cả các phiên bản. Sau khi mở bán, giá bán của từng phiên bản dung lượng cũng được cập nhật theo từng mức khác nhau. Cùng theo dõi bảng giá iPhone thế hệ mới để dễ dàng so sánh và lựa chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu.

Cập nhật bảng giá iPhone 18 series chính hãng tại Việt Nam

Sau thời điểm mở bán, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được cung cấp với 4 tùy chọn bộ nhớ gồm 256GB, 512GB, 1TB và 2TB. Dưới đây là bảng giá iPhone dòng 18 series tại CellphoneS mới được cập nhật sau ngày mở bán chính thức tại Việt Nam:

Giá iPhone 18 Pro mới nhất sau ngày mở bán

Sau khi chính thức lên kệ iPhone 18 Series có mức giá từ 36.990.000 đồng cho phiên bản bộ nhớ 256GB. Người dùng có thể lựa chọn thêm các bản 512GB, 1TB và 2TB với giá bán tương ứng cao hơn:

Dung lượng Giá bán tham khảo iPhone 18 Pro 256GB 36.990.000 đồng 512GB 43.490.000 đồng 1TB 54.490.000 đồng 2TB 73.990.000 đồng

Giá iPhone 18 Pro theo từng phiên bản dung lượng.

Mức chênh lệch giữa các phiên bản dung lượng khá lớn, đặc biệt ở hai tùy chọn 1TB và 2TB. Nếu bạn chủ yếu sử dụng máy cho các tác vụ hằng ngày, chụp ảnh và quay video, bản 256GB có thể là lựa chọn phù hợp hơn về ngân sách. Ngược lại, nếu bạn thường xuyên lưu trữ nhiều dữ liệu có thể cân nhắc dung lượng cao hơn.

Giá iPhone 18 Pro Max mới nhất sau ngày mở bán

Sau khi mở bán chính thức, iPhone 18 Pro Max có giá từ 39.990.000 đồng cho phiên bản 256GB. Bên cạnh đó, máy còn có các tùy chọn 512GB, 1TB và 2TB, phù hợp cho người dùng có nhu cầu lưu trữ từ cơ bản đến chuyên sâu trên thiết bị.

Dung lượng Giá bán tham khảo iPhone 18 Pro Max 256GB 39.990.000 đồng 512GB 46.490.000 đồng 1TB 57.490.000 đồng 2TB 76.990.000 đồng

Giá iPhone 18 Pro Max theo từng phiên bản dung lượng.

Với người dùng đang cân nhắc giữa hai phiên bản cùng dung lượng thì khoản chênh 3 triệu đồng là yếu tố cần được tính vào ngân sách. Vì vậy, người dùng có thể dựa vào nhu cầu thực tế để cân đối giữa hai model thay vì chỉ nhìn vào mức giá tham khảo.

Ai nên chọn mua iPhone 18 Series?

iPhone 18 Series phù hợp với người dùng muốn nâng cấp lên thế hệ iPhone mới và ưu tiên trải nghiệm sử dụng lâu dài. Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc với người thường xuyên chụp ảnh, quay video, chơi game hoặc xử lý nhiều tác vụ trên điện thoại.

Đối tượng phù hợp nâng cấp lên 18 Series.

Bên cạnh đó, những người đang sử dụng iPhone đời cũ và muốn chuyển sang thiết bị thế hệ mới cũng có thể cân nhắc dòng máy này. Với người dùng chuyên sáng tạo nội dung, làm việc trên smartphone hoặc cần không gian lưu trữ lớn, các phiên bản dung lượng cao sẽ mang lại sự thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Mua iPhone 18 Series ở đâu uy tín?

iPhone 18 Series hiện đã chính thức lên kệ tại CellphoneS với các phiên bản Pro và Pro Max chính hãng cùng bảng màu sắc đa dạng. Người mua có thể dễ dàng lựa chọn dung lượng phù hợp, đồng thời được hỗ trợ tư vấn để kiểm tra phiên bản và chính sách mua hàng trước khi đặt máy.

Khi mua tại CellphoneS, khách hàng có thể tham khảo các chương trình ưu đãi như thu cũ lên đời trợ giá đến 5 triệu đồng hoặc ưu đãi thanh toán đến 2 triệu đồng. Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ trả góp 0% theo điều kiện áp dụng cùng chính sách bảo hành minh bạch giúp quá trình sở hữu thuận tiện hơn.

CellphoneS còn triển khai S-Buyback, cam kết thu lại tối thiểu 60% giá trị máy trong vòng 15 tháng giúp người dùng chủ động hơn khi có nhu cầu nâng cấp thiết bị. Để biết rõ thêm thông tin chi tiết, bạn có thể liên hệ ngay số hotline 1800.2097 để được CellphoneS tư vấn về sản phẩm và chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Sau ngày mở bán, iPhone 18 Series mang đến nhiều lựa chọn về phiên bản và dung lượng với mức giá khác nhau. Người dùng có thể dựa trên bảng giá mới để so sánh Pro và Pro Max để cân đối ngân sách theo nhu cầu sử dụng. Nếu đang tìm nơi mua 18 Series chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn, bạn có thể tham khảo tại CellphoneS.