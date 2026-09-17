NTK Lê Mai chia sẻ hành trình khởi nghiệp trong lĩnh vực trang sức: Từ ý tưởng thiết kế đến hành trình xây dựng thương hiệu

Từ những câu chuyện về lựa chọn nghề nghiệp, tư duy thiết kế đến hành trình khởi nghiệp trong một lĩnh vực đòi hỏi nhiều sự kiên định, NTK Lê Mai - đồng thời là nhà sáng lập thương hiệu trang sức LuxJy Jewelry, mang đến những góc nhìn thực tế tại một buổi Coffee Talk dành cho những người quan tâm đến thời trang, thiết kế và con đường xây dựng thương hiệu cá nhân.

Có những cuộc trò chuyện không chỉ đơn thuần là chia sẻ kinh nghiệm, mà còn mở ra một cách nhìn khác về con đường mà mỗi người lựa chọn. Đối với NTK Lê Mai, hành trình đến với lĩnh vực trang sức cũng là một câu chuyện như vậy - một hành trình được xây dựng từ niềm yêu thích cái đẹp.

Trong một buổi Coffee Talk về khởi nghiệp và kinh doanh trong lĩnh vực trang sức thiết kế, NTK Lê Mai đã có dịp chia sẻ những câu chuyện phía sau quá trình làm nghề, từ góc nhìn của một nhà thiết kế đến vai trò của một người trực tiếp xây dựng và phát triển thương hiệu.

Khởi nghiệp trong ngành trang sức: Không chỉ cần đam mê

Nếu thời trang thường được nhìn nhận thông qua xu hướng và khả năng thay đổi theo mùa, trang sức lại gắn nhiều hơn với giá trị, cảm xúc và những quyết định có tính lâu dài của người sở hữu.

Chính vì vậy, theo góc nhìn của NTK Lê Mai, bước vào ngành trang sức với đam mê là chưa đủ. Người làm nghề cần có khả năng hiểu thị trường, hiểu khách hàng và quan trọng hơn là xác định được mình muốn tạo ra giá trị gì khác biệt.

Một thiết kế đẹp có thể tạo ấn tượng trong lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng để một sản phẩm thực sự được khách hàng lựa chọn lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Đằng sau mỗi thiết kế là hàng loạt câu hỏi: Ai sẽ là người đeo món trang sức này? Khách hàng tìm kiếm điều gì? Thiết kế có phù hợp với phong cách và nhu cầu thực tế hay không? Giá trị mà trang sức mang lại nằm ở đâu và điều gì khiến khách hàng tin tưởng?

Đó cũng là những vấn đề mà một người khởi nghiệp trong ngành trang sức phải đối diện khi chuyển từ tư duy của một nhà thiết kế sang tư duy của một người xây dựng thương hiệu.

Từ nhà thiết kế đến người xây dựng thương hiệu

Một trong những điều thú vị trong hành trình của NTK Lê Mai là sự chuyển đổi giữa hai vai trò tưởng như khác biệt: người làm sáng tạo và người làm kinh doanh.

NTK Lê Mai chia sẻ: “Ở vị trí của một nhà thiết kế, cảm xúc, thẩm mỹ và ý tưởng luôn là yếu tố quan trọng. Nhưng khi đứng ở vai trò xây dựng thương hiệu, những yếu tố đó cần được đặt trong một bức tranh rộng hơn. Một thương hiệu không thể chỉ được nhận diện bởi những sản phẩm đẹp, mà còn phải có câu chuyện, triết lý và cách giao tiếp nhất quán với khách hàng.”

Tại buổi Coffee Talk với những bạn trẻ có chùng đam mê, câu chuyện khởi nghiệp trong ngành trang sức vì thế không được nhìn nhận đơn giản là câu chuyện “bắt đầu một thương hiệu”. Đó là quá trình một cá nhân phải liên tục học hỏi, điều chỉnh và đưa ra những quyết định đôi khi không có đáp án chắc chắn.

Đặc biệt với một lĩnh vực có giá trị sản phẩm cao, niềm tin của khách hàng sẽ là yếu tố không thể xây dựng trong ngày một ngày hai. Nó được hình thành qua chất lượng sản phẩm, sự minh bạch, khả năng tư vấn và trải nghiệm mà thương hiệu mang lại trong từng điểm chạm.

Một cuộc trò chuyện nhìn lại, nhưng câu chuyện vẫn còn nguyên giá trị

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, khi người tiêu dùng có nhiều lựa chọn và thương hiệu có thể dễ dàng tiếp cận khách hàng thông qua các nền tảng số, việc tạo ra một sản phẩm tốt chỉ là bước khởi đầu. Điều tạo nên sự khác biệt lâu dài nằm ở tư duy xây dựng thương hiệu, khả năng thấu hiểu khách hàng và sự kiên định với những giá trị mà mình lựa chọn.

Với những người trẻ đang đứng trước quyết định khởi nghiệp, câu chuyện của NTK Lê Mai cũng cho thấy một thực tế: con đường riêng hiếm khi bắt đầu bằng một câu trả lời hoàn hảo. Nó thường bắt đầu từ một lựa chọn đủ rõ ràng, một niềm tin đủ lớn và sự sẵn sàng bước đi ngay cả khi phía trước còn nhiều điều chưa biết.

Từ góc nhìn của một nhà thiết kế đồng thời là người xây dựng thương hiệu dày dặn kinh nghiệm, Lê Mai cho rằng điều quan trọng không phải là cố gắng trở thành một phiên bản giống với những người đã thành công trước đó, mà là tìm ra lý do để khách hàng lựa chọn mình giữa rất nhiều cái tên trên thị trường.

Những quan điểm về thiết kế, trải nghiệm khách hàng và giá trị lâu dài cũng là nền tảng được NTK Lê Mai theo đuổi trong hành trình phát triển LuxJy Jewelry - thương hiệu trang sức hướng đến những thiết kế tinh tế cùng kim cương thiên nhiên.

Với LuxJy, kim cương thiên nhiên không chỉ được nhìn nhận ở vẻ đẹp và khả năng bắt sáng, mà còn gắn với những câu chuyện, cột mốc và giá trị riêng của người sở hữu. Từ tư duy thiết kế lấy con người làm trung tâm đến sự chú trọng vào trải nghiệm khách hàng, thương hiệu hướng tới việc tạo nên những món trang sức không chỉ đẹp ở thời điểm hiện tại mà còn đủ ý nghĩa để được trân trọng trong một hành trình dài.