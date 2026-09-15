Điểm danh các mẫu điện thoại OPPO cũ đáng mua năm 2026: Đẹp, bền, giá hợp lý

Điện thoại OPPO cũ đang là một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc smartphone giá tốt dành cho người dùng muốn tiết kiệm chi phí năm 2026. Các mẫu máy OPPO cũ, điển hình như OPPO A5X, chủ yếu đáp ứng mượt mà nhu cầu giải trí, liên lạc hằng ngày với thiết kế đẹp mắt, độ bền cao và hiệu năng ổn định. Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết những điểm nổi bật của từng dòng máy.

Các mẫu điện thoại OPPO cũ đáng mua trong năm 2026

Các dòng OPPO cũ vẫn đáp ứng tốt những nhu cầu thiết yếu như liên lạc, chụp ảnh và giải trí cơ bản. Dưới đây là các mẫu OPPO cũ nổi bật, tiêu biểu như chiếc OPPO A5X để bạn dễ dàng tham khảo theo nhu cầu và ngân sách cá nhân.

OPPO Find X9

Khác biệt với OPPO A5X, mẫu flagship OPPO Find X9 nổi bật với không gian hiển thị rộng rãi nhờ màn hình AMOLED 6.59 inch độ phân giải 1.5K+ sắc nét. Tấm nền này hỗ trợ tần số quét 120Hz, hiển thị 1.07 tỷ màu cùng độ sáng tối đa 3.600 nits, mang lại chất lượng hình ảnh sống động rực rỡ.

Màn hình rực rỡ cùng hệ thống camera Hasselblad.

Mẫu OPPO cũ này trang bị MediaTek Dimensity 9500 5G, kết hợp Trinity Engine trên ColorOS 16 cho hiệu năng mạnh mẽ. Hệ thống camera sau gồm ba camera 50MP và một camera monochrome 2MP, đáp ứng đa dạng nhu cầu chụp ảnh. Máy còn có pin 7.025 mAh, sạc nhanh SUPERVOOC 80W và sạc không dây AIRVOOC 50W.

OPPO Reno 15 5G

So với OPPO A5X, mẫu điện thoại OPPO Reno15 5G thu hút mọi ánh nhìn nhờ thiết kế mỏng nhẹ cao cấp, được chế tác từ hợp kim nhôm cao cấp. Mẫu điện thoại OPPO cũ này được trang bị màn hình AMOLED với kích thước lớn 6.59 inch. Tấm nền độ phân giải 1.5K kết hợp tần số quét 120Hz mang đến chất lượng hình ảnh rực rỡ và mượt mà trong từng thao tác vuốt chạm.

Thiết kế cao cấp cùng camera AI sắc nét.

Về mặt cấu hình, mẫu máy OPPO cũ này vận hành mượt mà nhờ Snapdragon 7 Gen 4 5G giúp tối ưu tốt điện năng lẫn khả năng xử lý đa nhiệm. Ngoài ra, sản phẩm còn được trang bị camera trước 50MP cùng 3 camera sau tích hợp hàng loạt công nghệ như AI Eraser hay AI Popout. Thiết bị còn được trang bị viên pin khủng 6.500 mAh kết hợp sạc siêu nhanh SUPERVOOC 80W.

OPPO A5X

OPPO A5X gây ấn tượng mạnh với mặt lưng hoàn thiện nhám tinh tế, giúp hạn chế bám mồ hôi và dấu vân tay hiệu quả. Mẫu OPPO A cũ này đạt chuẩn kháng nước, bụi IP65 cùng chứng nhận kháng sốc chuẩn quân đội, mang lại độ bền bỉ đáng tin cậy. Máy được trang bị màn hình IPS LCD 6.67 inch độ sáng 1.000 nits giúp hiển thị rõ nét ngoài trời nắng.

Thiết kế bền bỉ chuẩn quân đội cùng thời lượng pin vượt trội.

Mẫu OPPO cũ này trang bị Snapdragon 6s 4G Gen 1, kết hợp Trinity Engine cho hiệu năng ổn định và đạt chứng nhận Mượt Mà Suốt 36 Tháng với bản 128GB trở xuống. Camera chính 32MP tích hợp AI, cùng pin 6.000 mAh cho thời lượng gần 2 ngày và sạc nhanh SUPERVOOC 45W, nạp 30% pin trong 19 phút.

Cập nhật giá bán của các dòng điện thoại OPPO cũ năm 2026

Dòng điện thoại OPPO cũ có sự thay đổi về giá bán theo mức dung lượng và tình trạng máy. Sau đây là thông tin về giá bán hiện tại của các dòng máy OPPO cũ tại CellphoneS vừa được tổng hợp:

Dòng điện thoại Tình trạng máy Giá tham khảo OPPO A5X 4GB 128GB Cũ trầy xước 2.690.000đ OPPO Reno15 5G 12GB 256GB Cũ đẹp 10.090.000đ OPPO Find X9 16GB 512GB Đã kích hoạt 20.390.000đ

Mua điện thoại OPPO cũ ở đâu uy tín?

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại OPPO cũ, hệ thống CellphoneS luôn là điểm hẹn mua sắm đáng tin cậy. Các mẫu máy OPPO cũ này đặc biệt là OPPO A5X hiện đang có giá cực tốt cùng nhiều ưu đãi như hỗ trợ trả góp 0% trong 6 tháng và giảm thêm đối với thành viên Smember.

Khi lựa chọn trải nghiệm và sở hữu máy tại đây, bạn có thể yên tâm nhờ chính sách bảo hành cho máy cũ lên đến 6 tháng. Hãy nhanh chân ghé qua chi nhánh CellphoneS gần nhất để trải nghiệm và sở hữu ngay những mẫu điện thoại OPPO này.