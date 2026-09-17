The collection 688: Bất động sản trục Đại lộ Bình Dương đón sóng chu kỳ mới từ dự án “chuẩn ceo”

Thị trường bất động sản phía Đông Bắc TP.HCM đang bước vào một chu kỳ phát triển mới đầy bứt phá. Lực đẩy từ các đề án nâng cấp hạ tầng giao thông quy mô lớn, dòng vốn ngoại FDI liên tục đổ về các thủ phủ công nghiệp và định hướng mở rộng không gian đô thị liên vùng đang thiết lập lại mặt bằng giá trị cho toàn khu vực. Giữa làn sóng chuyển mình mạnh mẽ đó, sự xuất hiện của The Collection 688 ngay trên mặt tiền Đại lộ Bình Dương đã trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn nhàn rỗi của giới đầu tư địa ốc sành sỏi.

Không định vị như các sản phẩm đại trà, dự án được kiến tạo theo tiêu chuẩn “Tháp Doanh Nhân” nhằm giải quyết trọn vẹn bài toán an cư cao cấp lẫn tiềm năng khai thác lợi nhuận kép bền vững.

Vị thế độc tôn trên trục xương sống kinh tế đông bắc

Trong đầu tư bất động sản, vị trí mặt tiền các trục lộ huyết mạch luôn là bảo chứng vững chắc nhất cho khả năng gia tăng giá trị tài sản theo thời gian. Tọa lạc tại mặt tiền Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13), thuộc phường Thuận Giao, The Collection 688 sở hữu tọa độ kết nối giao thương hạt nhân:

Tâm điểm giao thương liên vùng: Dự án kết nối trực tiếp dòng lưu chuyển kinh tế giữa TP.HCM và trung tâm công nghiệp Bình Dương. Trục Đại lộ Bình Dương hiện hữu đang được định hướng mở rộng lên 10–14 làn xe, giúp rút ngắn thời gian di chuyển về trung tâm TP.HCM xuống chỉ còn khoảng 20–25 phút lái xe.

Đón sóng mô hình đô thị TOD: Vị trí dự án án ngữ ngay giữa hai nhà ga C5 và C6 của tuyến Metro số 2 (Thủ Dầu Một – TP.HCM). Với cự ly chỉ khoảng 200m đi bộ tiếp cận nhà ga C6, The Collection 688 đón đầu xu hướng phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (Transit-Oriented Development), nơi các bất động sản kề cận trạm metro luôn ghi nhận biên độ tăng giá vượt trội từ 15% – 30% so với mặt bằng chung khi tuyến đi vào vận hành.

Vị thế the collection 688 - độc tôn trên trục xương sống kinh tế đông bắc

Giải cơn khát căn hộ chuẩn luxury cho giới chuyên gia ngoại quốc

Khu vực Thuận Giao và vùng phụ cận được xem là “thủ phủ công nghiệp” đầu tàu phía Nam khi quy tụ hàng loạt khu công nghiệp quy mô như VSIP 1, KCN Việt Hương, KCN Sóng Thần. Nơi đây hiện tập trung hơn 50.000 chuyên gia quốc tế, kỹ sư trưởng ngoại quốc (đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan) cùng hàng trăm nghìn lao động trí thức bậc cao. Lực lượng này tăng trưởng đều đặn từ 10% – 15% mỗi năm, kéo theo nhu cầu khắt khe về nơi lưu trú dài hạn.

Dù nguồn cầu rất lớn, thị trường khu vực vẫn đang đối mặt với “cơn khát” nguồn cung căn hộ đạt chuẩn luxury thực thụ. Phần lớn các dự án hiện hữu chỉ đáp ứng mức sống trung cấp, thiếu vắng các không gian làm việc chuyên nghiệp (Business Hub), thiếu phân tầng tiện ích tái tạo năng lượng và chưa đạt các tiêu chuẩn công trình xanh khắt khe.

Sự xuất hiện của The Collection 688 với bộ sưu tập tiện ích độc bản đã giải quyết chính xác khoảng trống này:

Hệ tiện ích phân tầng thông minh: Tầng 9 quy tụ tổ hợp thể thao – giải trí động (hồ bơi tràn bờ, phòng tập mô phỏng 3D Golf, Gym, rạp phim mini); tầng 21 thiết lập không gian tĩnh dưỡng chuẩn Wellness (vườn thiền trên mây, sàn Yoga, liệu pháp trị liệu âm thanh Sound Bathing).

Không gian làm việc chuyên nghiệp: Co-working space trong nhà/ngoài trời và phòng họp thương gia tại tầng 21 hỗ trợ các chuyên gia, CEO điều hành công việc xuyên biên giới ngay tại nơi ở.

Chuẩn xanh quốc tế EDGE: Tối ưu hóa vi khí hậu với 100% căn hộ có ban công panorama và 100% phòng ngủ có cửa sổ đón gió tươi, giúp giảm hơn 20% mức tiêu hao điện – nước.

The Collection 688 - Căn Hộ Chuẩn Luxury Cho Giới Chuyên Gia

Bài toán dòng tiền bền vững và tiềm năng sinh lời kép

The Collection 688 Bình Dương mang đến cho giới đầu tư cơ hội tối ưu hóa dòng vốn nhờ số lượng giới hạn chỉ 688 sản phẩm (gồm 6 shophouse khối đế, 133 căn hộ thương gia và 549 căn hộ tiêu chuẩn), loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bão hòa nguồn cung cho thuê trong cùng một tòa nhà.

Mức tỷ suất cho thuê từ 5,0% – 6,4%/năm tại The Collection 688 vượt trội so với mức trung bình 3,5% – 4% tại khu vực trung tâm TP.HCM. Cùng với đó, việc hạ tầng Quốc lộ 13 mở rộng hoàn tất và tuyến Metro số 2 khởi động xây dựng sẽ tạo nên bước nhảy vọt về giá trị tài sản cho các nhà đầu tư sở hữu quỹ căn giai đoạn 1.

Điểm tựa pháp lý vững vàng từ chủ đầu tư dicera holdings

Giữa bối cảnh thị trường đề cao tính an toàn và thanh lọc mạnh mẽ, The Collection 688 mang lại sự an tâm tuyệt đối cho nhà đầu tư nhờ pháp lý chuẩn chỉnh: dự án đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và chấp thuận chủ trương đầu tư dưới tên pháp lý Chung cư Hòa Lân – Thuận Giao.

Đặc biệt, dự án được bảo chứng năng lực bởi Công ty Cổ phần DICERA Holdings. DICERA đã hoàn tất nhận chuyển nhượng 99,68% vốn điều lệ của chủ đầu tư Trí Holdings (giá trị 428,6 tỷ đồng), trực tiếp đóng vai trò nhà phát triển kiêm tổng thầu thi công EPC cho công trình có tổng mức đầu tư 1.880,5 tỷ đồng này.

Uy tín thực thi của DICERA Holdings đã được chứng thực qua dự án cao cấp Vung Tau Centre Point (bàn giao đúng cam kết vào Quý III/2025). Với The Collection 688, dự án đã chính thức khởi công từ tháng 12/2025, tổ chức thành công chuỗi sự kiện ra mắt đối tác chiến lược và mở bán giai đoạn 1, hướng đến mục tiêu bàn giao nhà hoàn thiện vào Quý I/2029.

The Collection 688 không chỉ là giải pháp an cư kiểu mẫu cho cộng đồng CEO mà còn là tài sản tích lũy dòng tiền sáng giá, đón đầu trọn vẹn chu kỳ thăng hoa của thị trường bất động sản trục Đại lộ Bình Dương.

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