VietinBank Chi nhánh Sầm Sơn thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn (VietinBank Chi nhánh Sầm Sơn) thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý, cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá:

1.1. Xe ô tô chuyên dùng Hyundai BKS 36A-240.12

- Xe ô tô chuyên dùng đã qua sử dụng; biển kiểm soát: 36A-240.12; nhãn hiệu Hyundai, loại xe chở tiền; số loại Santafe; nước sản xuất: Hàn quốc; năm sản xuất: 2011; số chỗ ngồi: 05; trọng tải 315 kg; nhiên liệu sử dụng: xăng; màu sơn: bạc; số máy: G4KEBU486743; số khung: 81BCCU805095.

- Giá khởi điểm bán đấu giá: 99. 000. 000 VND ( Bằng chữ: Chín mươi chín triệu đồng).

(Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế GTGT; chưa bao gồm các loại chi phí khác).

1.2. Xe ô tô Hyudai Santafe 4WD BKS 36A-239.52

- Xe ô tô đã qua sử dụng, biển kiểm soát: 36A-239.52; nhãn hiệu Huyndai; Số loại Santafe 4WWD; loại xe ô tô chở tiền; nước sản xuất: Hàn Quốc; năm sản xuất: 2012; số chỗ ngồi: 05; tải trọng 300 kg; nhiên liệu sử dụng: xăng; màu sơn: Bạc xám; số máy: G4KECU968698, số khung: KMHSU81CCDU104874.

- Giá khởi điểm bán đấu giá: 105. 6 00 . 000 VND ( Bằng chữ: Một trăm linh năm triệu sáu trăm nghìn đồng).

( Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế GTGT; chưa bao gồm các loại chi phí khác ).

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá công khai

3. Phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín

4. Tiền đặt trước tham giá đấu giá:

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: bằng 10% giá trị tài sản đấu giá, cụ thể:

Ô tô chuyên dùng Huyndai – BSK 36A-240.12 là: 9.900.000đ

(Bằng chữ: Chín triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn).

Ô tô Hyundai Santafe 4WD – BKS 36A-239.52 là: 10.560.000đ

(Bằng chữ: Mười triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

Thông tin tài khoản nộp tiền đặt trước: Tài khoản số 224420600 – Chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sầm Sơn.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Chậm nhất vào hồi 16h00 ngày 25/09/2026.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, hồ sơ pháp lý của tài sản.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xem tài sản được Hội đồng thanh lý bố trí cho xem hồ sơ tài sản và tài sản thanh lý tại Trụ sở VietinBank Sầm Sơn; Địa chỉ: Số 02, Đường Đoàn Thị Điểm, Phường Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Thời gian: Trong giờ hành chính, kể từ ngày 22/09/2026 đến ngày 24/09/2026.

Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Văn Nam - Số ĐT: 0977.159.889, Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Số ĐT: 0949.344.139.

6. Thời gian và đ ịa điểm nhận hồ sơ đăng ký đấu tài sản.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Chậm nhất vào lúc 11h00 ngày 25/09/2026.

Địa điểm: Phòng TCTH – VietinBank Sầm Sơn; Địa chỉ: Số 02, Đoàn Thị Điểm, phường Sầm Sơn, Thanh Hóa.

7. Thời gian, trình tự tiến hành tổ chức đấu giá.

Thời gian tổ chức buổi đấu giá: Bắt đầu từ 08h00 ngày 28/09/2026.

Trình tự buổi đấu giá tài sản gồm 02 phiên tương ứng với 02 tài sản đấu giá:

Phiên 1: Tài sản đấu giá là Ô tô chuyên dùng Huyndai – BSK 36A-240.12 – Giá khởi điểm 99.000.000đ, bắt đầu từ 8h00 đến 8h30 ngày 28/09/2026

Phiên 2: Tài sản đấu giá là Ô tô Hyundai Santafe 4WD – BKS 36A-239.52 – Giá khởi điểm 105.600.000đ, bắt đầu từ 9h00 đến 9h30 ngày 28/09/2026.

(Hội đồng thanh lý tài sản sẽ mời ít nhất 01 cá nhân/tổ chức tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của thùng phiếu, từng phiếu trả giá, đảm bảo khách quan, minh bạch . Nếu không có ý kiến nào khác thì tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu và từng phiếu trả giá).

8. Đối tượng tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản; có đủ năng lực hành vi dân sự và đáp ứng các điều kiện tham gia theo Quy chế bán đấu giá của Chi nhánh.

Người tham gia phải thực hiện đăng ký, nộp tiền đặt trước theo quy định.

Lưu ý:

Tài sản đấu giá được bán theo nguyên trạng, người tham gia đấu giá được xem tài sản và hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá, tự xác định chất lượng, tình trạng của tài sản theo hiện trạng thực tế. VietinBank CN Sầm Sơn không chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá sau khi bàn giao tài sản trúng đấu giá.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan, đơn vị chức năng để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu.

HỘI ĐỒNG THANH LÝ