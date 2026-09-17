Chip A20 Pro 2nm trên iPhone 18: Vì sao máy mát hơn và pin lâu hơn?

Con số 2nm trên chip A20 Pro nghe khô khan, nhưng nó gắn với những thứ người dùng thấy rõ hằng ngày như độ nóng của máy và thời lượng pin. Mỗi lần một dòng điện thoại mới ra mắt, phần thông số về chip thường bị lướt qua nhanh vì khó hình dung. Lần này Apple nói A20 Pro là chip điện thoại đầu tiên làm trên tiến trình 2nm. Bỏ qua thuật ngữ, điều đáng nói là con số đó dẫn tới vài thay đổi mà người dùng bình thường sờ thấy được.

2nm là gì

Bên trong một con chip có hàng chục tỷ công tắc tí hon, gọi theo tên kỹ thuật là transistor. Chúng đóng mở liên tục để xử lý mọi việc, từ hiển thị một tấm ảnh cho tới giải mã một đoạn video. Con số nanomet là cách ngành sản xuất đặt tên cho từng thế hệ công nghệ làm ra những công tắc này, thế hệ sau nhỏ hơn thế hệ trước.

Nhỏ hơn thì trên cùng một mẩu silicon bằng móng tay, nhà sản xuất xếp được nhiều công tắc hơn, và mỗi công tắc lại ăn ít điện hơn. Máy vì thế làm được nhiều việc hơn trong cùng khoảng thời gian, còn nếu vẫn làm khối lượng việc như cũ thì tốn ít pin hơn. Phần điện không bị hao phí cũng có nghĩa là ít nhiệt toả ra hơn.

Apple A20 Pro là chip di động đầu tiên được sản xuất trên tiến trình 2nm. Ảnh: Apple

Cầm máy lên thì khác ở chỗ nào

Dễ thấy nhất là pin. Theo công bố của Apple, iPhone 18 Pro Max trụ được 43 giờ xem video, còn nếu dùng kiểu thông thường thì con số là 29 giờ. Bản iPhone 18 Pro thấp hơn một bậc, đạt 23 giờ sử dụng thông thường và 34 giờ khi xem video. Đây là số liệu đo trong điều kiện thử nghiệm của hãng, thực tế còn tuỳ độ sáng màn hình, sóng và loại ứng dụng hay dùng.

Thứ hai là các tác vụ liên quan tới trí tuệ nhân tạo. Chip A20 Pro có Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi, phần chuyên lo việc này, với sức tính toán tăng gấp đôi so với đời trước. Nhờ vậy nhiều thao tác chạy thẳng trên máy thay vì phải gửi dữ liệu lên máy chủ rồi chờ kết quả trả về. Phiên bản Apple Intelligence mới trên iOS 27 đã có tiếng Việt, riêng Siri AI thì hiện mới hỗ trợ tiếng Anh.

Thứ ba là phần đồ hoạ. GPU của A20 Pro có 7 lõi kèm khối tăng tốc Neural Accelerators và khả năng dò tia bằng phần cứng, thứ giúp ánh sáng và bóng đổ trong game trông thật hơn. Apple cho biết phần đồ hoạ này nhanh hơn tới 40% nếu đặt cạnh iPhone 17 Pro.

GPU 7 lõi cùng khả năng dò tia bằng phần cứng của A20 Pro giúp việc chụp và chỉnh ảnh trên máy mượt hơn. Ảnh: Apple

Buồng hơi mới và chuyện máy nóng khi chơi game

Nhiều người từng gặp cảnh chơi game hoặc quay video 4K một lúc thì máy ấm dần lên rồi khung hình tụt xuống. Đó là cơ chế tự bảo vệ: khi nhiệt lên cao, chip phải hạ tốc độ để khỏi hỏng. Muốn máy giữ được tốc độ ban đầu lâu hơn, nhiệt sinh ra phải được đưa ra ngoài nhanh hơn.

Ở đời máy này, Apple làm lại buồng hơi bên trong, tăng diện tích bề mặt lên gấp ba lần, kèm vật liệu dẫn nhiệt tốt hơn. Cách đóng gói chip cũng đi theo hướng đã dùng trên dòng chip M của máy tính, để bộ nhớ và phần silicon nằm sát khối tản nhiệt. Kết quả hãng công bố là hiệu năng duy trì tốt hơn đến 40%, tức máy giữ được phong độ lâu hơn trong các phiên chạy nặng kéo dài, chứ không phải máy chạy nhanh hơn 40%.

Với người dùng phổ thông, điều này thể hiện ở những chi tiết nhỏ: máy bớt nóng tay khi quay một đoạn video dài ngoài trời, hoặc khung hình trong game đỡ giật hơn ở những ván kéo dài cả tiếng.

Buồng hơi tản nhiệt mới của iPhone 18 Pro, Pro Max tăng diện tích bề mặt gấp ba lần, giúp máy giữ hiệu năng đỉnh lâu hơn khi chơi game hay quay video nặng. Ảnh: Apple

Giá bán và cách đặt trước trong nước

Máy bán tại Việt Nam có bốn mức dung lượng, khởi điểm 256GB rồi lên 512GB, 1TB và cao nhất là 2TB. Bốn màu gồm Đỏ Burgundy, Băng Thanh, Bạc và Đen. Bản Pro có giá từ 38.990.000đ, sau đó là 45.490.000đ, 58.490.000đ và 77.990.000đ. Bản Pro Max bắt đầu ở 41.990.000đ, tiếp theo là 48.490.000đ, 61.490.000đ và 80.990.000đ cho tuỳ chọn cao nhất.

Hiện TopZone đang mở bán iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max với mức giá tốt cùng nhiều ưu đãi như trả chậm 0% lãi suất, giảm thêm đến 5 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ hoặc ví điện tử, trợ giá đến 3 triệu đồng khi thu cũ đổi mới và nhận áo quà tặng dành cho 15.000 suất đầu tiên. Thông tin chi tiết về điều kiện áp dụng có thể được kiểm tra tại topzone.vn, cửa hàng TopZone gần nhất hoặc qua tổng đài 1900 9696 42.

Nguồn: TopZone