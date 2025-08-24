Sản phẩm công nghiệp xứ Thanh tiếp tục vươn xa

Từ những con tàu chở clinker và xi măng vượt sóng ra khơi đến thép “xanh” đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu, thương hiệu xứ Thanh đang ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Không chỉ là thành quả của nỗ lực doanh nghiệp, đây còn là minh chứng sống động cho khát vọng vươn ra thế giới của một vùng đất năng động, giàu tiềm lực.

Tàu cập Cảng tổng hợp Long Sơn Bãi Ngọc tháng 7/2025, xuất khẩu xi măng Long Sơn đi Mỹ.

Nửa đầu năm 2025, ngành công nghiệp Thanh Hóa đón tin vui khi thép VAS chính thức chinh phục thị trường Anh quốc - một trong những thị trường khó tính nhất với chứng nhận UK CARES. Đây là chứng nhận quốc tế uy tín, đòi hỏi sản phẩm vượt qua hàng loạt tiêu chí nghiêm ngặt về tính chất vật lý, hóa học, khả năng chịu lực, hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, kiểm soát phát thải và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường.

Theo đại diện Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn, để đạt được dấu mốc này, cùng với dây chuyền hiện đại, ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, thép VAS còn được sản xuất với công nghệ tiết kiệm năng lượng, chuẩn hóa quy trình quản trị theo các bộ tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, thép “xanh” VAS không chỉ đáp ứng yêu cầu về chất lượng mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm môi trường và khát vọng đổi mới của doanh nghiệp Việt trên sân chơi toàn cầu.

Vương quốc Anh vốn nổi tiếng với yêu cầu khắt khe về chất lượng, môi trường và đạo đức kinh doanh. Việc thép xanh VAS có mặt tại đây khẳng định “Made in Viet Nam” gắn liền với chất lượng, sự bền vững và trách nhiệm. Hiện VAS là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam sở hữu đồng thời nhiều chứng nhận quốc tế uy tín như UK CARES, ACRS (Úc), JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ) và BS4449 (Anh), giúp sản phẩm trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công trình trọng điểm, từ hạ tầng quốc gia đến dự án dân dụng quốc tế.

Song song với thành công của ngành thép, Xi măng Long Sơn tiếp tục khẳng định vị thế xuất khẩu khi liên tục đưa clinker và xi măng tới nhiều thị trường trọng điểm và tiềm năng. Từ những chuyến tàu đầu năm cập bến Mỹ, Đài Loan, Malaysia; đến giữa năm mở rộng sang Bờ Biển Ngà, Hàn Quốc... cho thấy chiến lược đa dạng hóa thị trường của Long Sơn đang phát huy hiệu quả.

Sản xuất phụ liệu may mặc xuất khẩu tại Nhà máy công nghiệp SAB Việt Nam (Khu Công nghiệp Bỉm Sơn).

Hiện sản phẩm của Long Sơn đã có mặt tại Singapore, Philippines, Đài Loan, Australia, Bangladesh, Canada, Malaysia, Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Phi. Đặc biệt, việc chinh phục được những thị trường khó tính như Mỹ đã khẳng định năng lực cạnh tranh và uy tín của thương hiệu. Những chuyến hàng nối tiếp không chỉ thể hiện sự ổn định trong sản xuất, chất lượng sản phẩm, mà còn là nền tảng vững chắc để công ty tiếp tục mở rộng mạng lưới tiêu thụ, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp xi măng Việt Nam phát triển bền vững.

Trong bức tranh thương mại quốc tế của Thanh Hóa trong năm 2025 ghi nhận nhiều gam màu sáng. 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt hơn 4,1 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ, thực hiện 51,5% kế hoạch năm. Hàng hóa xứ Thanh đã có mặt tại hơn 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các nhóm sản phẩm chủ lực gồm giày dép, dệt may, sản phẩm sau lọc hóa dầu, thép, xi măng...

Nhiều doanh nghiệp Thanh Hóa đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế. Tiêu biểu như thương hiệu Lê Gia với nước mắm truyền thống xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, EU; các doanh nghiệp may mặc tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan từ các FTA để mở rộng thị trường; hay các start-up trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, công nghệ cao đang dần khẳng định thương hiệu Việt trên nền tảng số.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động xuất khẩu không chỉ nhờ vào tiềm lực nội tại của doanh nghiệp, mà còn nhờ sự đồng hành của chính quyền trong việc cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, cũng như khuyến khích đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo Sở Công Thương, toàn tỉnh có 111 doanh nghiệp tham gia thị trường các nước CPTPP với tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng năm khoảng 3,5 tỷ USD; 104 doanh nghiệp tham gia EVFTA với tổng kim ngạch khoảng 2,36 tỷ USD; 24 doanh nghiệp tham gia UKVFTA đạt trên 135 triệu USD; và 303 doanh nghiệp tham gia RCEP với tổng giá trị thương mại gần 5,3 tỷ USD. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI đóng vai trò lớn trong thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và thương mại, chiếm từ 60% đến 87% tổng giá trị xuất nhập khẩu của tỉnh.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, thách thức với doanh nghiệp vẫn còn nhiều, từ biến động kinh tế thế giới đến yêu cầu ngày càng cao của các thị trường nhập khẩu. Tuy nhiên, cơ hội cũng rộng mở khi Thanh Hóa đang đứng trước thời điểm vàng để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chuỗi giá trị bền vững, tăng cường liên kết vùng và đa dạng hóa thị trường, tiếp tục góp phần nâng vị thế kinh tế Việt Nam trên bản đồ thương mại quốc tế.

Bài và ảnh: Tùng Lâm