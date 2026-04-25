Sầm Sơn sẵn sàng bùng nổ với Lễ hội du lịch biển 2026

Chỉ còn vài giờ nữa, Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026 sẽ chính thức khai màn. Lễ hội năm nay được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đưa du lịch Thanh Hóa ngày càng vươn xa trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19h30 ngày 25/4. Với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”, chương trình năm nay không chỉ là hoạt động thường niên mà còn mang thông điệp về sự vươn mình mạnh mẽ của đô thị biển trên hành trình phát triển.

Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô lớn, dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Thanh Hóa và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, trong đó có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Từ kịch bản chương trình đến phương án vận hành đều được xây dựng chi tiết, đảm bảo tính đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

Ghi nhận trong sáng 25/4 tại Quảng trường biển Sầm Sơn – nơi diễn ra lễ khai mạc, không khí chuẩn bị đang diễn ra khẩn trương, gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.

Năm nay, sân khấu được thiết kế theo hướng hiện đại, quy mô lớn, tích hợp công nghệ trình diễn tiên tiến nhằm tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Hệ thống màn hình LED, ánh sáng, âm thanh được lắp đặt đồng bộ, phục vụ cho chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp.

Các tiết mục được xây dựng theo mạch nội dung xuyên suốt, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, tái hiện hình ảnh một Sầm Sơn giàu bản sắc văn hóa nhưng cũng đầy năng động, sáng tạo.

Hàng nghìn ghế ngồi được bố trí tại khu vực khán đài, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách tham dự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026.

Ban tổ chức gấp rút hoàn thiện khâu bố trí ghế ngồi, chỉnh trang không gian tại Quảng trường biển Sầm Sơn, sẵn sàng phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026.

Từ sân khấu, hệ thống âm thanh ánh sáng đến công tác khánh tiết, an ninh... tất cả đều đã sẵn sàng cho một đêm hội rực rỡ, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho người dân và du khách.

Công tác trang trí khánh tiết, lắp đặt biển bảng, pano, cờ hoa... được triển khai đồng bộ, góp phần tạo nên không gian lễ hội rực rỡ, đậm sắc màu biển.

Nhân viên vệ sinh môi trường liên tục làm việc, giữ gìn cảnh quan đường phố, sẵn sàng đón du khách về với Sầm Sơn.

Lực lượng chức năng cũng đã bố trí các phương án phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho sự kiện.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ và chuyên nghiệp, Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026 không chỉ là sự kiện mở màn cho mùa du lịch hè mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh Sầm Sơn đến với bạn bè trong và ngoài nước. Thông qua lễ hội, chân dung một đô thị biển trẻ trung, năng động, giàu bản sắc văn hóa đang dần được khắc họa rõ nét. Sầm Sơn không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng quen thuộc mà còn là trung tâm du lịch trọng điểm quốc gia, với nhiều sản phẩm du lịch đa dạng và hấp dẫn.

Phương Đỗ - Hoàng Đông