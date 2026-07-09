Sầm Sơn nhanh chóng khắc phục sự cố nước mưa từ cống tiêu thoát tràn ra biển

Ngay sau khi có thông tin dòng nước màu đen chảy ra bãi biển Sầm Sơn, các đơn vị chức năng phường Sầm Sơn đã kiểm tra và triển khai các biện pháp xử lý kịp thời. Nguyên nhân được xác định là do mưa lớn gây sự cố hệ thống van cửa cống C4, khiến một phần nước mưa tiêu thoát không kịp tràn qua cửa cống chảy ra biển.

Chị Nguyễn Thị Linh Trang - người chứng kiến cảnh dòng nước chảy ra biển Sầm Sơn.

Có mặt chứng kiến tại thời điểm dòng nước màu đen chảy ra biển Sầm Sơn, chị Nguyễn Thị Linh Trang, người bán hàng ở Hubway số 12 (ngay bên cạnh dòng nước chảy ra) cho biết: Khoảng 14 giờ ngày 8/7 tại địa bàn phường Sầm Sơn có dông lốc và mưa to. Ngay trong cơn mưa, tại cửa cống C4 đã xuất hiện một dòng nước chảy ra biển. Thời điểm ban đầu dòng nước có màu đen, sau khoảng 5 phút thì bắt đầu trong dần, không còn màu đen xuất hiện. Cũng ngay sau đó, các đơn vị chức năng đến xử lý kịp thời cửa cống, không còn tình trạng nước chảy ra bãi biển.

Các đơn vị chức năng phường Sầm Sơn có mặt tại cửa cống C4 để ghi nhận, xử lý hiện trạng.

Đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Sầm Sơn cho biết: Liên quan đến các clip, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ngày 8/7 phản ánh hiện tượng nước chảy thành dòng ra bãi biển Sầm Sơn, UBND phường khẳng định dòng nước chảy ra biển Sầm Sơn tại cửa cống C4 vào chiều 8/7 là có cơ sở, nhưng không phải là nước thải sinh hoạt.

Tại thời điểm đó mưa lớn, khoảng 5 phút đầu tiên khi dòng nước chảy ra cuốn theo một số bùn đất lắng đọng trong hệ thống thoát nước mưa nên đã tạo ra dòng nước màu đen. Sau đó dòng nước trong dần, không còn màu đen xuất hiện.

Cửa cống C4 đã được xử lý, không còn tình trạng nước mưa chảy trực tiếp ra biển Sầm Sơn.

Đại diện phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Sầm Sơn cũng cho biết: Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý, đắp chặn dòng và khắc phục sự cố.

Đến cuối ngày 8/7, hiện tượng nước chảy ra biển đã được xử lý dứt điểm, không còn phát sinh dòng chảy ra khu vực bãi biển.

Về lâu dài, UBND phường Sầm Sơn đang triển khai kế hoạch cải tạo, nâng cấp hệ thống cửa cống C4, nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác xử lý tiêu thoát nước mưa trên địa bàn phường.

Tiến Dũng