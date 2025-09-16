Hotline: 0822.173.636   |

Về với xứ Thanh

Sắc màu thổ cẩm trên mảnh đất Pù Luông

Nguyễn Đạt - Hoài Anh
(Baothanhhoa.vn) - Từ xưa đến nay, đồng bào dân tộc Thái ở xã Pù Luông đã lưu giữ cho mình một kho tàng di sản văn hóa vô cùng phong phú, trong đó nổi bật nhất là nghề dệt thổ cẩm. Với người dân nơi đây, nghề dệt thổ cẩm không chỉ phản ánh đậm nét đời sống tinh thần phong phú, mà còn là niềm tự hào, là dấu ấn văn hóa đặc trưng của vùng đất này.

Sắc màu thổ cẩm trên mảnh đất Pù Luông

Sắc màu thổ cẩm trên mảnh đất Pù Luông

Thôn Lặn Ngoài là một làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống nổi tiếng của đồng bào dân tộc Thái có từ thế kỷ XVIII và đã phát triển thành một làng nghề, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm các sản phẩm độc đáo.

Sắc màu thổ cẩm trên mảnh đất Pù Luông

Với đôi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Thái, các sản phẩm thổ cẩm ngày càng khẳng định được chỗ đứng trên thị trường, được đông đảo du khách lựa chọn, mua sắm. Qua đó, góp phần gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống và nâng cao thu nhập cho đồng bào.

Sắc màu thổ cẩm trên mảnh đất Pù Luông

Các sản phẩm thổ cẩm khá phong phú, từ những chiếc khăn thổ cẩm đủ màu sắc...

Sắc màu thổ cẩm trên mảnh đất Pù Luông

...đến các mặt hàng lưu niệm phục vụ du khách.

Sắc màu thổ cẩm trên mảnh đất Pù Luông

Và những chiếc túi xinh xắn phù hợp làm quà lưu niệm.

Sắc màu thổ cẩm trên mảnh đất Pù Luông

Chị Hà Thị Dung - một người đam mê nghiên cứu, duy trì nghề dệt thổ cẩm truyền thống trên địa bàn xã đã phối hợp, liên kết với hàng chục phụ nữ khác tại địa phương để duy trì nghề và thu mua vải, các sản phẩm khác từ thổ cẩm. Chị Dung cho biết, sản phẩm thổ cẩm truyền thống khá đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu trang phục thường ngày và thực hành nghi lễ, tín ngưỡng, các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Sắc màu thổ cẩm trên mảnh đất Pù Luông

Các sản phẩm thổ cẩm do chị em phụ nữ dệt tại cơ sở của chị Dung khá đa dạng từ các bộ váy nữ...

Sắc màu thổ cẩm trên mảnh đất Pù Luông

... đến các bộ quần áo của nam giới.

Sắc màu thổ cẩm trên mảnh đất Pù Luông

Những chiếc gối kê tay cũng được dệt một cách cẩn thận, tỉ mỉ.

Sắc màu thổ cẩm trên mảnh đất Pù Luông

Nhờ việc giữ gìn nghề dệt thổ cẩm mà trang phục truyền thống được chị em phụ nữ trong xã mặc thường xuyên trong các ngày hội, lễ, Tết.

Sắc màu thổ cẩm trên mảnh đất Pù Luông

Góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống địa phương.

Nguyễn Đạt - Hoài Anh

