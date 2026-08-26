Thanh Hóa sẵn sàng cho hàng nghìn bước chân “Cùng Việt Nam tiến bước”

6 giờ sáng Chủ nhật, ngày 30/8, từ 3.000-6.000 người dự kiến sẽ hội tụ tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) để hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 - hoạt động đi bộ quy mô toàn quốc hướng tới chào mừng Quốc khánh 02/9.

Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026, diễn ra đồng loạt vào ngày 30/8 tại 34 tỉnh, thành phố.

Tại Thanh Hóa, lực lượng tham gia dự kiến gồm 1.500 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, 500 giảng viên, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức, cùng khoảng 2.800 cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và nhân dân các phường Hạc Thành, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Đông Quang, Đông Sơn, Quảng Phú, Đông Tiến.

Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 sẽ được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an và các địa phương triển khai. Đây không đơn thuần là hoạt động đi bộ, mà hướng tới tạo nên một ngày hội cộng đồng, khuyến khích người dân rèn luyện sức khỏe, lan tỏa tinh thần đoàn kết và xây dựng lối sống năng động, trách nhiệm.

34 tỉnh, thành phố cùng đồng lòng tiến bước, hướng tới Kỷ lục Guinness Thế giới và hành trình “10 tỷ bước xanh, vì Việt Nam vững bền”.

Hoạt động được tổ chức thiết thực chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thông qua những bước chân cùng nhịp, chương trình góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng phát triển; đồng thời thúc đẩy Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, hình thành thói quen vận động và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Hàng nghìn cán bộ, người dân và học sinh tại Thanh Hóa hưởng ứng chương trình năm 2025. Ảnh: Quách Du

Một thông điệp quan trọng khác được chương trình hướng tới là lối sống xanh. Hoạt động đi bộ góp phần nâng cao nhận thức về giảm phát thải carbon, bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng.

Tại Thanh Hóa, bên cạnh hoạt động đi bộ, chương trình khuyến khích tổ chức các hoạt động hưởng ứng như đồng diễn thể dục, dân vũ, biểu diễn võ thuật, thể thao, văn nghệ, cùng các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ môi trường.

Người dân có thể đăng ký tham gia và tích lũy bước chân trên nền tảng trực tuyến “Cùng Việt Nam tiến bước” từ ngày 8/8/2026 đến khi chương trình kết thúc.

Các bước đăng ký tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.

Với mục tiêu huy động hàng nghìn người tham gia, hoạt động tại Quảng trường Lam Sơn được kỳ vọng tạo không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao và hưởng ứng Quốc khánh 02/9 trên địa bàn tỉnh.

HS