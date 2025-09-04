Ra mắt mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”

Sáng 4/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình Khu dân cư (KDC) “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” và tập huấn thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM) kiểu mẫu năm 2025 tại thôn 2, xã Ngọc Liên.

Đây là 1 trong 5 khu dân cư được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh lựa chọn để triển khai xây dựng mô hình KDC “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” năm 2025.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai kế hoạch và hướng dẫn xây dựng mô hình KDC “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”; lãnh đạo xã Ngọc Liên công bố quyết định thành lập, thông qua quy chế hoạt động của Ban điều hành mô hình.

Theo đó, Ban điều hành hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự quản, nhằm tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tổ chức thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác trong thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm; bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao kiến thức trong trồng trọt, chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh; sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Việc triển khai mô hình KDC “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” nhằm phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban công tác mặt trận ở KDC trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào chung sức XDNTM, tạo cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; an ninh - trật tự được đảm bảo, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa đặc thù của từng vùng, miền; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đặc biệt, mô hình phát huy vai trò chủ thể của từng hộ gia đình trong xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, góp phần xây dựng thôn, bản NTM kiểu mẫu; xây dựng đô thị văn minh.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Dương Văn Giang, Phó Chánh Văn phòng điều phối chương trình XDNTM tỉnh khái quát tình hình, kết quả XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn toàn quốc và tỉnh Thanh Hóa đến nay; một số nội dung cơ bản trong XDNTM, NTM kiểu mẫu.

Trong đó, nhấn mạnh về vai trò, vị trí của thôn, bản, cộng đồng; vai trò, trách nhiệm của Ban phát triển thôn trong XDNTM và khái quát tình hình, kết quả XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; định hướng XDNTM cấp thôn, bản giai đoạn 2026-2030 và một số giải pháp chủ yếu trong xây dựng thôn, bản NTM, NTM kiểu mẫu.

Phan Nga