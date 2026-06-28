Ra mắt mô hình “Gia đình công nhân hạnh phúc”

Kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026), chiều 28/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ ra mắt mô hình “Gia đình công nhân hạnh phúc” gắn với chương trình Ngày hội gia đình công nhân tại công đoàn Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cùng 150 gia đình công nhân Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam.

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng ban điều hành mô hình “Gia đình công nhân hạnh phúc”.

Tại lễ ra mắt, công đoàn Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam công bố quyết định thành lập mô hình “Gia đình công nhân hạnh phúc”; thành lập ban điều hành mô hình gồm 9 đồng chí; quy chế hoạt động của mô hình.

Với mục tiêu chăm lo đời sống gia đình đoàn viên, người lao động; nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; tăng cường gắn kết giữa người lao động, công đoàn và doanh nghiệp, góp phần phát triển doanh nghiệp bền vững, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn công đoàn Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam là đơn vị triển khai điểm mô hình “Gia đình công nhân hạnh phúc”. Đây là mô hình mới mang ý nghĩa thiết thực, hướng tới chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động và gia đình công nhân; đồng thời tạo cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao tặng bút chấm đọc học tiếng Anh cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ.

Tại buổi lễ, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã tư vấn, giải đáp và nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động.

Góc “Gia đình công nhân hạnh phúc” trong Không gian văn hóa công nhân Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và công đoàn Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam trao tặng bút chấm đọc học tiếng Anh cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ; trao thưởng cho gần 150 cháu là con đoàn viên đạt thành tích cao trong học tập. Đồng thời tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, gắn kết giữa cha mẹ và con; ra mắt góc “Gia đình công nhân hạnh phúc” trong Không gian văn hoá công nhân.

Thanh Huê