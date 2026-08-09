Liên kết phụ nữ phát triển kinh tế

Các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên tham gia các mô hình kinh tế tập thể (KTTT). HTX, tổ hợp tác (THT), tổ liên kết (TLK) do phụ nữ tham gia quản lý đã trở thành điểm tựa giúp chị em phát huy nội lực, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương.

Lãnh đạo Hội LHPN xã Yên Định thăm và động viên thành viên THT trồng rau do phụ nữ tham gia quản lý ở thôn Định Tường.

Không khí lao động tại THT trồng rau do phụ nữ tham gia quản lý ở thôn Định Tường, xã Yên Định luôn nhộn nhịp. Trên diện tích hơn 3ha, những luống mướp, bầu, bí, dưa chuột, cà các loại xanh tốt, thu hoạch liên tục. Đây là thành quả từ mô hình THT trồng rau an toàn do phụ nữ tham gia quản lý được Hội LHPN tỉnh chỉ đạo thành lập và hỗ trợ xây dựng theo chuỗi giá trị sản phẩm gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm.

Chị Trịnh Thị Hương, tổ phó THT chia sẻ: “Từ chỗ sản xuất riêng lẻ, mạnh ai nấy làm, nay chúng tôi tương trợ, gắn bó với nhau hơn. Người có kinh nghiệm hướng dẫn người mới, hộ có điều kiện hỗ trợ hộ khó khăn hơn về ngày công, kỹ thuật, giống. Trong quá trình sản xuất, chúng tôi thống nhất cơ cấu cây trồng, quy trình chăm sóc, chia sẻ kinh nghiệm và hợp đồng trực tiếp với thương lái về đầu ra. Chính sự liên kết chặt chẽ ấy đã giúp chúng tôi giảm rủi ro trong sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế. Mỗi ngày, các hộ thành viên có nguồn thu từ vài trăm đến trên một triệu đồng từ việc bán rau thương phẩm”.

Chị Trịnh Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Định cho biết thêm: “Từ hỗ trợ đầu tiên của Hội LHPN tỉnh gần 1.000 gói hạt giống và 7.000kg phân bón, Hội LHPN xã đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số để lan tỏa mô hình, phong trào làm kinh tế của phụ nữ, khuyến khích các thành viên THT góp quỹ hỗ trợ nhau sản xuất... Đây cũng là hướng phát triển kinh tế bền vững, Hội LHPN xã tiếp tục nhân rộng đến các chi hội có điều kiện sản xuất tương tự”.

Tại xã Vĩnh Lộc, mô hình HTX tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao Vĩnh Kỳ lại mở ra hướng phát triển mới cho lao động nông thôn, đặc biệt là phụ nữ. Hơn 14 năm làm nghề đan đèn lồng từ TLK rồi phát triển thành HTX, vợ chồng chị Trần Thị Nhung, thôn Vĩnh Hòa 3 đã đưa được nghề về quê phát triển ổn định. HTX đang tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 160 lao động với mức thu nhập từ 3 đến hơn 8 triệu đồng/người/tháng. Các sản phẩm đèn lồng xuất khẩu được đối tác đánh giá cao về kỹ thuật, chất lượng và được thị trường châu Âu đón nhận.

Điểm chung của các mô hình KTTT phát triển ổn định, bền vững chính là sự liên kết chặt chẽ giữa các thành viên trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Khi tham gia KTTT, các thành viên không còn sản xuất riêng lẻ mà cùng nhau tổ chức sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và tìm kiếm thị trường. Sự gắn kết này giúp hội viên, phụ nữ giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đồng hành cùng hội viên, phụ nữ trong quá trình phát triển KTTT, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã thực hiện tốt vai trò “bà đỡ”. Hằng năm, Hội LHPN tỉnh chủ động khảo sát, lựa chọn những địa phương có tiềm năng, phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn thành lập và vận hành các mô hình phù hợp. Hội triển khai đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022-2030”, tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi để các thành viên tiếp cận nguồn vốn, nâng cao kiến thức quản lý, xây dựng thương hiệu sản phẩm và kết nối thị trường trong bối cảnh chuyển đổi số. Đồng thời, tổ chức nhiều diễn đàn kết nối doanh nghiệp với HTX; ký kết các chương trình phối hợp với ngân hàng và tổ chức tài chính nhằm tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế.

HTX tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao Vĩnh Kỳ, xã Vĩnh Hoà tạo việc làm cho nhiều lao động.

Nhờ đó, nhiều phụ nữ làm chủ và tham gia quản lý KTTT đã có thêm cơ hội tiếp cận nguồn lực, mở rộng quy mô sản xuất, thu hút thêm thành viên và từng bước hoạt động chuyên nghiệp hơn. Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh, từ đầu năm đến nay, Hội LHPN tỉnh đã thành lập mới 6 THT do phụ nữ tham gia quản lý, nâng tổng số mô hình KTTT toàn tỉnh lên 204 mô hình, trong đó có 88 HTX và 116 THT do phụ nữ tham gia quản lý. KTTT không chỉ góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững mà còn mở ra cơ hội để phụ nữ tự tin khẳng định bản thân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Bà Lương Thị Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: "KTTT không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo môi trường để phụ nữ phát huy năng lực, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong thời kỳ mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Bài và ảnh: Lê Hà