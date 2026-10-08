Ra mắt mô hình “5 không, 5 bước trong quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái an toàn, đúng quy định”

Chiều 8/10, UBND xã Sao Vàng tổ chức ra mắt mô hình “5 không, 5 bước trong quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái an toàn, đúng quy định”.

Toàn cảnh lễ ra mắt.

Dự lễ ra mắt có đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng; đại diện lãnh đạo các địa phương thuộc vùng cấm bay, hạn chế bay của Cảng hàng không Thọ Xuân cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Trung đoàn không quân 923; Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Thọ Xuân và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Các đại biểu dự lễ ra mắt.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước đã xảy ra 28 vụ việc liên quan đến thiết bị bay không người lái tại các Cảng hàng không, đe dọa đến an toàn bay và gây thiệt hại kinh tế lớn.

Đáng chú ý, từ ngày 13 đến 16/6 khu vực Cảng hàng không Thọ Xuân và vùng phụ cận phát hiện thiết bị bay không người lái trái phép, làm trễ 1 chuyến bay, chuyển hướng hạ cánh 5 chuyến bay và hủy 5 chuyến bay khác, thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 4,5 tỷ đồng.

Từ thực tế này, mô hình “5 không, 5 bước trong quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái” trên địa bàn xã Sao Vàng được xây dựng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và tăng tính chủ động quản lý thiết bị bay không người lái ngay từ cơ sở thông qua các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn; xây dựng cơ chế để Nhân dân nhanh chóng nhận biết, thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện UAV hoặc các hoạt động uy hiếp an toàn bay.

Ra mắt các thành viên tham gia mô hình “5 không, 5 bước trong quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái”.

Nội dung “5 không” gồm: Không tự ý điều khiển UAV, drone, flycam trong khu vực cấm bay, hạn chế bay; không thả diều, đèn trời, bóng bay, sử dụng đèn laser, đèn chiếu công suất lớn, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp tại khu vực cảnh báo; không quay phim, chụp ảnh từ trên không khi chưa được cấp phép, không bay sai tọa độ, độ cao, thời gian, mục đích đăng ký; không che giấu, xóa dữ liệu, di chuyển tang vật hoặc cản trở lực lượng chức năng.

Nội dung “5 bước” gồm: Phát hiện, thông báo, ngăn chặn, ghi nhận và phối hợp khi phát hiện vật thể bay trái phép, uy hiếp an toàn hàng không.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và Công an xã Sao Vàng trong việc triển khai mô hình. Đồng thời nhấn mạnh, Sao Vàng là địa bàn chiến lược, có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh và an toàn hàng không. Do đó, việc ra mắt mô hình là hết sức cần thiết.

Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo mô hình cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn, xóm, hộ gia đình; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội, hàng không đóng trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn bay. Từ hoạt động của mô hình nếu hiệu quả sẽ tổ chức nhân rộng tại các địa phương khác.

Ngay sau lễ ra mắt, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh phối hợp với xã Sao Vàng đã kiểm tra việc thực hiện cắm biển cảnh báo vùng cấm bay và hạn chế bay tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã.

Tuyết Hạnh