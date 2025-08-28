Ra mắt Chi Hội nông dân nghề nghiệp và giải ngân nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Chiều 28/8, Hội Nông dân (HND) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với HND các phường Bỉm Sơn và Quang Trung tổ chức giải ngân vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân và thành lập hai Chi tổ HND nghề nghiệp.

Đại diện HND tỉnh giải ngân cho hộ nông dân tham gia dự án “Chăn nuôi gà ri thả vườn” ở phường Quang Trung.

Theo đó, HND tỉnh đã giải ngân số tiền 1 tỷ đồng cho 8 hộ tham gia dự án “Chăn nuôi gà ri thả vườn” ở phường Quang Trung và 5 hộ tham gia Dự án “Nuôi và chế biến ốc nhồi thương phẩm” ở phường Bỉm Sơn. Bình quân mỗi hộ được vay từ 50-100 triệu đồng trong thời hạn 2 năm. Các hộ được vay vốn không phải thế chấp tài sản, đồng thời còn có thể được các cấp HND trong tỉnh hỗ trợ về khoa học - kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm... để áp dụng vào dự án. Nguồn đối ứng là cơ sở hạ tầng, chuồng trại, ao nuôi.

Trước đó các hộ nuôi và chế biến ốc nhồi đã thực hiện dự án nuôi tôm càng xanh rất thành công, đem lại thu nhập khá cho bà con nông dân.

Thăm Dự án “Nuôi và chế biến ốc nhồi thương phẩm” Hiệp Thu ở phường Bỉm Sơn.

Hiện nay, các dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân đang cho 996 hộ vay với 447 dự án. Hầu hết các dự án được hỗ trợ vay vốn đều phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, có sự vào cuộc tham gia chỉ đạo, giám sát của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân bám sát vào tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu vay vốn của hội viên, nông dân để lựa chọn các dự án phù hợp với từng vùng, miền.

Việc thực hiện dự án vay vốn lần đầu yêu cầu 100% các dự án thành lập được tổ hợp tác liên kết sản xuất và tổ HND nghề nghiệp, tiến tới xây dựng, thành lập được HTX và chi, tổ HND nghề nghiệp; gắn với phát triển hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm, sản phẩm OCOP, VietGAP, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Đến nay các dự án đều đạt hiệu quả cao và có tính nhân rộng do nguồn vốn được đầu tư cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích.

Hoài Linh