Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm ngành năng lượng

Sáng 28/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.

Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư đang triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng. Qua rà soát, nhiều dự án nguồn và lưới điện đã có chuyển biến tích cực so với cuối năm 2025.

Trong đó, 16/18 dự án nhiệt điện LNG trong danh mục các dự án trọng điểm đã có chủ đầu tư, còn Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn và LNG Long Sơn đang tiếp tục lựa chọn. Có 2/9 dự án thủy điện đang thi công; 7 dự án còn lại thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Đối với lưới điện truyền tải, giai đoạn 2026-2030, có 10/43 dự án đang triển khai thi công.

Tuy nhiên, tiến độ nhiều dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, tập trung ở các khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán điện và sự đồng bộ giữa nguồn với lưới điện.

Bộ Công thương nhận định, nếu không có giải pháp quyết liệt trong thời gian tới, nhiều dự án có nguy cơ không đáp ứng tiến độ theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, ảnh hưởng mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia giai đoạn 2028-2030.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 4 dự án thuộc danh mục dự án ưu tiên đầu tư ngành điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2025-2030, gồm 2 dự án nguồn điện, 1 dự án kho LNG và 1 dự án lưới điện. Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn có công suất 1.500 MW. Sau 3 lần tổ chức lựa chọn nhưng chưa lựa chọn được nhà đầu tư, tỉnh đang nghiên cứu phương án điều chỉnh về vị trí và nâng quy mô tổng thể 4.500 MW, phân kỳ 3 giai đoạn; trong đó giai đoạn 1 là 1.500 MW, phấn đấu vận hành trong giai đoạn 2026-2030. Đối với Nhà máy LNG Công Thanh công suất 1.500 MW, tỉnh đang tiếp tục hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định, trong đó hồ sơ chứng minh nguồn vốn chủ sở hữu 10.000 tỷ đồng chưa đầy đủ. Với Đường dây 500kV LNG Nghi Sơn - Hưng Yên 2, 26/26 xã, phường đã thống nhất với hướng tuyến trước đây. Hiện chủ đầu tư đang rà soát, cập nhật hướng tuyến phù hợp với vị trí mới đang nghiên cứu của Nhà máy LNG Nghi Sơn.

Các điểm cầu dự hội nghị trực tuyến.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định: Thanh Hóa xác định việc thúc đẩy các dự án nhiệt điện LNG và các công trình truyền tải đồng bộ là những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, xử lý ngay các thủ tục thuộc thẩm quyền; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ.

Đối với Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Công thương báo cáo cấp có thẩm quyền giữ tiến độ vận hành 1.500 MW giai đoạn 1 trong giai đoạn 2026-2030; đồng thời cập nhật tổng công suất nghiên cứu lên 4.500 MW.

Tỉnh cũng đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phối hợp sớm xử lý quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển tại khu bến Bắc Nghi Sơn, tạo cơ sở triển khai kho LNG, hệ thống tái hóa khí và bến nhập LNG.

Đề nghị Trung ương quan tâm đẩy nhanh tiến độ đầu tư các đường dây 500kV LNG Nghi Sơn - Hưng Yên 2 và LNG Nghi Sơn - LNG Quỳnh Lập trong giai đoạn 2025-2030, bảo đảm đồng bộ giữa nguồn và lưới điện; đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư, hợp đồng mua bán điện, chuyển ngang giá LNG, tỷ giá và thu xếp vốn nhằm nâng cao tính khả thi, hấp dẫn của các dự án điện khí LNG.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Về phía địa phương, tỉnh cam kết tiếp tục chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về quy hoạch, đất đai, hạ tầng, giải phóng mặt bằng; những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được tập trung xử lý, những nội dung vượt thẩm quyền sẽ kịp thời tổng hợp, báo cáo Trung ương xem xét, giải quyết, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đúng quy định và phát huy hiệu quả đầu tư.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu năng lượng phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số; đồng thời bảo đảm sự đồng bộ giữa quy hoạch năng lượng với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Bộ Công thương chủ trì tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, xử lý các vướng mắc phát sinh. Các địa phương chủ động giải quyết các phần việc thuộc thẩm quyền, phân công rõ cơ quan đầu mối; huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. EVN và các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh thủ tục đầu tư, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh chủ động triển khai các phần việc thuộc thẩm quyền, đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Riêng phương án nghiên cứu Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn tại vị trí mới, tỉnh cần đánh giá kỹ tính khả thi, sự phù hợp với các quy hoạch và điều kiện triển khai; đồng thời lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần sớm tổng hợp, báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành xem xét, tháo gỡ.

Minh Hằng