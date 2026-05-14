Quyết liệt đấu tranh với tội phạm hình sự

Với việc chủ động, quyết liệt trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an trong tỉnh đã kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, trong đó nổi bật là khám phá thành công nhiều chuyên án hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Thu về tội cướp giật tài sản.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh với tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, thời gian qua lực lượng công an trong tỉnh đã triển khai, cụ thể hóa kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về các biện pháp phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm hình sự nói riêng. Chủ động nắm chắc, dự báo tình hình, phát hiện kịp thời tình hình tội phạm nổi lên trên tuyến, địa bàn, lĩnh vực; tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh các giải pháp cụ thể đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh, vấn đề bức xúc nổi lên trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, lực lượng công an đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm. Tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt xóa và vô hiệu hóa các băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, côn đồ, bảo kê, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, hoạt động tín dụng đen, can dự vào lĩnh vực kinh tế... Bên cạnh đó, lực lượng công an trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác phạm tội; kiến nghị khởi tố và chấp hành pháp luật trong hoạt động tố tụng, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay lực lượng công an trong tỉnh đã điều tra, làm rõ hàng nghìn vụ phạm pháp hình sự. Điển hình, ngày 2/5/2026 Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ và triệu tập 13 thanh, thiếu niên hư liên quan tới vụ việc điều khiển xe máy gây rối đường phố, bất bình trong dư luận. Trước đó, ngày 12/2/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Đông Sơn tiến hành truy xét nhanh, bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1994, thường trú tại xã Thiệu Hóa về tội cướp giật tài sản.

Để tiếp tục chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, thời gian tới lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm; thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để Nhân dân biết, chủ động phòng ngừa. Ngoài ra, tiếp tục nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; chú trọng đi sâu vào từng lĩnh vực, chuyên đề; tập trung vào địa bàn, đối tượng trọng điểm; chú ý tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo băng, ổ, nhóm. Mặt khác, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật...

Bài và ảnh: Quốc Hương