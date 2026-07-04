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Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí

LP (Theo Cổng TTĐT Chính phủ)
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(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 265/2026/NĐ-CP ngày 1/7/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 265/2026/NĐ-CP ngày 1/7/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí

Ảnh nguồn Internet

Theo Nghị định, hành vi không ban hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí hoặc ban hành chậm từ 30 ngày trở lên bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng; trường hợp ban hành chương trình không đầy đủ nội dung theo quy định bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng, còn chậm dưới 30 ngày bị phạt cảnh cáo.

Đối với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tiết kiệm, chống lãng phí, hành vi không tổ chức thực hiện hoặc không phân công trách nhiệm thực hiện bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng; thực hiện không đầy đủ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng; thực hiện không đúng tiến độ bị phạt cảnh cáo.

Nghị định cũng quy định mức phạt từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo kết quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí chậm từ 30 ngày trở lên; phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi cố ý báo cáo hoặc công khai thông tin không chính xác, không trung thực. Ngoài xử phạt, tổ chức, cá nhân vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Xem toàn văn Nghị định số 265/2026/NĐ-CP tại đây.

LP (Theo Cổng TTĐT Chính phủ)

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