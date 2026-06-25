Quang Hải bật mí cách cùng đồng đội xem World Cup; Cả ba đội chủ nhà vượt qua vòng bảng World Cup 2026

Ngô Đăng Khoa và nhiều trụ cột vắng mặt trong buổi tập của tuyển Việt Nam; World Cup 2026: Lịch thi đấu tâm điểm ngày 25/6 và rạng sáng 26/6... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay

Quang Hải chia sẻ hóm hỉnh về Tài Lộc; bật mí cách cùng đồng đội xem World Cup

Trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2026, tiền vệ Quang Hải cho biết toàn đội đang nỗ lực gắn kết các thành viên mới. Nói về Nguyễn Tài Lộc (Tên cũ là Geovane), Quang Hải hóm hỉnh chia sẻ rằng sự lạ lẫm chỉ nằm ở cái tên, còn chuyên môn và lối chơi cả hai đã quá hiểu nhau từ CLB Công an Hà Nội.

Tài Lộc là một trong những người nhận được rất nhiều sự chú ý ở lần tập trung này.

Dù phải tập luyện dưới thời tiết khắc nghiệt hơn 40 độ C, tinh thần của toàn đội vẫn rất lạc quan. Bên cạnh việc rèn quân nghiêm túc, Quang Hải tiết lộ các cầu thủ thường xuyên cùng nhau xem World Cup vào khung giờ phù hợp hoặc theo dõi các trận muộn qua highlights, tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi về thần tượng.

Đây là môi trường gắn kết tốt giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik chuẩn bị chu đáo nhất cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Ngô Đăng Khoa và nhiều trụ cột vắng mặt trong buổi tập của tuyển Việt Nam

Trong buổi tập thứ hai chuẩn bị cho AFF Cup 2026, tiền đạo Việt kiều Ngô Đăng Khoa tiếp tục vắng mặt do chấn thương gặp phải từ khi còn thi đấu cho CLB Công an TP.HCM. Cùng với anh, các cầu thủ Đỗ Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Thành Chung và Khuất Văn Khang cũng chưa thể tập luyện cùng đội.

Ngô Đăng Khoa chưa có buổi tập nào cùng ĐT Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik hiện đang rất quan tâm đến quá trình hồi phục của Đăng Khoa, tân binh mới nhập tịch sở hữu khả năng bứt tốc và kỹ thuật ấn tượng. Dù thiếu vắng nhiều trụ cột, tiền vệ Quang Hải tin rằng đây là tình trạng bình thường sau mùa giải khốc liệt và đội hình sẽ sớm trở lại đầy đủ trong những ngày tới.

Cả ba đội chủ nhà vượt qua vòng bảng World Cup 2026

Lượt trận cuối bảng B World Cup 2026 đã xác định cục diện các đội đi tiếp.

Dù để thua Thụy Sĩ 1-2 trên sân nhà, Canada vẫn bảo toàn vị trí nhì bảng để theo chân Mỹ và Mexico góp mặt tại vòng knock-out, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử cả ba quốc gia đồng chủ nhà cùng vượt qua vòng bảng.

Canada thất bại trước Thụy Sĩ nhưng vẫn giành vé đi tiếp với vị trí thứ hai (Ảnh: FIFA).

Trong khi đó, Thụy Sĩ giành ngôi đầu bảng thuyết phục với 7 điểm. Ở trận đấu cùng giờ, Bosnia & Herzegovina giành chiến thắng 3-1 trước Qatar nhờ sự tỏa sáng của các tài năng trẻ. Với kết quả này, Bosnia & Herzegovina đạt 4 điểm và nuôi hy vọng giành vé vớt vào vòng 1/16, trong khi Qatar chính thức chia tay giải đấu với vị trí cuối bảng.

Canada sẽ chuẩn bị cho vòng 1/16 tại Los Angeles, nơi họ dự kiến đối đầu với Hàn Quốc.

World Cup 2026: Lịch thi đấu tâm điểm ngày 25/6 và rạng sáng 26/6

Loạt trận quyết định tại vòng bảng World Cup 2026 trong ngày 25/6 và rạng sáng 26/6 hứa hẹn nhiều kịch tính.

Lúc 8h00 sáng ngày 25/6, Hàn Quốc sẽ gặp Nam Phi với mục tiêu giành ít nhất một điểm để tự quyết tấm vé đi tiếp tại bảng A, trong khi CH Séc buộc phải đánh bại đội đầu bảng Mexico và chờ đợi kết quả có lợi từ cặp đấu còn lại.

Rạng sáng 26/6, tại bảng E, Bờ Biển Ngà nắm lợi thế lớn khi chỉ cần hòa Curacao lúc 3h00 là đủ điều kiện vào vòng trong, còn Đức chạm trán Ecuador với tâm lý thoải mái khi đã sớm giành ngôi đầu.

Nhật Bản quyết tâm giành chiến thắng trước Thuỵ Điển.

Cùng lúc đó, tại bảng F, hai đội đang dẫn đầu là Nhật Bản và Hà Lan đều quyết tâm giành chiến thắng đậm trước Thụy Điển và Tunisia để cạnh tranh ngôi đầu bảng. Tất cả các trận đấu được tường thuật trực tiếp trên hệ thống VTV và ứng dụng VTVGo.

HS