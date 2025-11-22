Quảng bá du lịch qua mạng xã hội

Trước sự phát triển của công nghệ số, hầu hết các khu, điểm, doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đều đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội để quảng bá, tuyên truyền tiềm năng, lợi thế du lịch. Từ đó, tạo ra một kênh tham khảo và giúp đưa hình ảnh du lịch Thanh Hóa đi xa hơn và đến gần hơn với du khách.

Du khách quét mã QR tại Thành Nhà Hồ để tìm hiểu và tham khảo thông tin.

Du khách chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng internet và tìm kiếm theo địa điểm du lịch là đã hiện ra hàng trăm thông tin, hình ảnh, video đặc sắc về nơi mình muốn đến. Mỗi một kết quả sẽ cung cấp cho du khách những thông tin hữu ích về các cơ sở lưu trú, lịch trình di chuyển, đến cách đặt phòng, các sản phẩm du lịch...

Bà Nguyễn Thị Hợi (phường Hạc Thành) cho hay: "Nhiều doanh nghiệp, cơ sở du lịch của tỉnh đều xây dựng các kênh facebook, zalo, tiktok... để quảng bá về tiềm năng, lợi thế, thành quả phát triển du lịch của địa phương, đơn vị. Cùng với các bài viết hay, hình ảnh điểm tham quan đẹp, các món ăn đặc sản, tour du lịch, các trang này còn giới thiệu các địa điểm để khách có thể lưu trú, ăn uống... Bởi vậy, mỗi khi lên kế hoạch cho chuyến đi du lịch, tôi thường lên các trang mạng xã hội để tìm kiếm thông tin về địa điểm đó và tìm hiểu được khá nhiều thông tin hữu ích từ các homestay, bungalow; các nhà hàng, quán ăn ngon, đặc sản địa phương, đến cách đặt phòng, đặt xe, địa điểm tham quan...".

Thực tế cho thấy việc quảng bá du lịch qua mạng xã hội đã và đang mang lại hiệu quả cao cho các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Ông Vi Văn Tiên, hộ kinh doanh homestay ở bản Mạ (xã Thường Xuân), cho biết: "Nhận thấy cần phải xây dựng hình ảnh, thông tin sâu rộng đến du khách, nâng cao tính cạnh tranh trong hoạt động du lịch, chúng tôi đã chủ động thay đổi, làm mới thông qua việc đầu tư vào hệ thống quảng bá trên mạng xã hội như facebook, zalo, tiktok... Việc quảng bá qua các trang này không tốn kém về chi phí, thậm chí có thể miễn phí và cũng không nhất thiết phải đầu tư công phu, đôi khi chỉ cần chụp vài ba bối cảnh du khách check-in hoặc các hoạt động đặc sắc tại khu, điểm du lịch là đã có thể kích thích trí tò mò muốn khám phá của du khách. Cũng nhờ đẩy mạnh quảng bá du lịch trên mạng xã hội mà cơ sở lưu trú của gia đình tôi thường xuyên có khách đặt phòng qua mạng xã hội và cũng thu hút được khá đông du khách đến tham quan, lưu trú".

Những năm qua, nhằm đẩy mạnh quảng bá Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ qua mạng xã hội, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đều phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức cuộc thi sáng tạo video clip ngắn trên nền tảng tiktok với chủ đề: “Em là hướng dẫn viên di sản quê em”. Ông Trịnh Hữu Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ, chia sẻ: Tham gia cuộc thi, các em học sinh sẽ sử dụng các hình ảnh được chụp hoàn toàn mới trong thời gian phát động cuộc thi để xây dựng clip ngắn. Trong clip sẽ giới thiệu về di sản văn hóa, lịch sử, kiến trúc; hoạt động lao động sản xuất, sinh hoạt của người dân địa phương; các phong tục, tập quán, lễ hội, làng nghề truyền thống, đặc sản tiêu biểu... Sau khi hoàn tất video các em sẽ gửi về ban tổ chức cuộc thi và ban tổ chức cuộc thi sẽ đăng tải các video clip dự thi lên tiktok: Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ. Căn cứ nội dung, tính đặc sắc của các video; chất lượng hình ảnh, giọng thuyết minh; số lượt tương tác nhiều trên mạng xã hội, ban tổ chức cuộc thi sẽ xét giải từ cao xuống thấp. Qua vài năm tổ chức, cuộc thi ngày càng có sức lan tỏa thu hút được đông đảo các em học sinh tham gia. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa cho thế hệ trẻ; đồng thời, cũng quảng bá và lan tỏa được nét đẹp của Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ trên mạng xã hội.

Nhờ việc dễ tìm kiếm, tốc độ lan truyền nhanh nên mạng xã hội chính là kênh quảng bá du lịch hiệu quả nhất. Chính vì vậy, các khu, điểm du lịch trong tỉnh như bản Bút, bản Mạ, Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Thành Nhà Hồ... đã tích cực đăng tải hình ảnh du lịch trên facebook, zalo, twitter, instagram... và thu hút hàng trăm đến hàng nghìn lượt thích, bình luận, chia sẻ. Ngoài ra, để đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cũng đã xây dựng và vận hành website và cơ sở dữ liệu quản lý các hoạt động du lịch tỉnh Thanh Hóa: https:// thanhhoa.travel; cổng thông tin điện tử về du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động tại tỉnh Thanh Hóa (https://visitthanhhoa.vn), cung cấp thông tin đa dạng về các điểm đến, các tuyến tham quan du lịch, hỗ trợ đặt phòng, vé máy bay, tour du lịch, dịch vụ tư vấn trực tuyến..., giúp du khách dễ dàng lên kế hoạch cho chuyến đi. Đồng thời, tích cực cập nhật thông tin về các điểm đến, sự kiện, lễ hội và hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trên các trang fanpage, tiktok, youtube của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thu hút được lượng người theo dõi, tương tác lớn. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ, nhân viên ngành du lịch. Tổ chức các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản trị theo mô hình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp du lịch. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp đã hoàn tất việc chuyển đổi số trong công tác quản lý, xây dựng sản phẩm và tiếp cận khách hàng, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt