Quan tâm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) được các cấp công đoàn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ). Với phương châm “Ở đâu có NLĐ, ở đó có tổ chức công đoàn”, những năm qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tham gia tổ chức công đoàn, công nhân Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Công đoàn phường Quảng Phú hiện có 39 công đoàn cơ sở với 5.657 đoàn viên. Đồng chí Hoàng Lê Thái, Chủ tịch Công đoàn phường cho biết: Thời gian qua, công đoàn phường đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của NLĐ và chủ doanh nghiệp về vai trò, lợi ích của tổ chức công đoàn; phối hợp với các ngành chức năng và các tổ chức chính trị khảo sát, nắm bắt tình hình công nhân, lao động và doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, chủ động phân loại doanh nghiệp theo loại hình hoạt động và số lượng lao động để đề ra các giải pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục người sử dụng lao động, NLĐ tham gia thành lập CĐCS tại doanh nghiệp. Cùng với đó, công đoàn phường chú trọng tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; qua đó tạo niềm tin, sự gắn bó, thu hút NLĐ tham gia tổ chức công đoàn. Kết quả, từ tháng 7/2025 đến nay, Công đoàn phường Quảng Phú đã thành lập mới 5 CĐCS, kết nạp 849 đoàn viên, vượt chỉ tiêu đề ra.

Để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Theo đó, chỉ đạo công đoàn các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và các ngành chức năng rà soát, khảo sát, thống kê tình hình doanh nghiệp, lao động trên địa bàn. Các CĐCS trực thuộc tăng cường phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động theo kế hoạch sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động kết nạp đoàn viên mới tại đơn vị. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả quy chế phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, trong đó chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn công tác trực tiếp khảo sát tình hình doanh nghiệp, NLĐ trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực lao động phi chính thức. Đây là cơ sở quan trọng để giao chỉ tiêu cụ thể, đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và nghiệp đoàn cơ sở.

Công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được triển khai linh hoạt, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quyền và nghĩa vụ của NLĐ khi tham gia tổ chức công đoàn; vai trò của công đoàn trong bảo vệ quyền lợi NLĐ. Hình thức tuyên truyền được đổi mới, như tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại doanh nghiệp, khu dân cư; cấp phát tờ rơi, tờ gấp; lồng ghép trong các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa - xã hội... qua đó thu hút, tập hợp ngày càng đông NLĐ tham gia tổ chức công đoàn, đặc biệt ở khu vực ngoài nhà nước và khu vực phi chính thức.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 1.087 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, phát triển mới 109.132 đoàn viên.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thu hút, tập hợp đoàn viên; thường xuyên rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền có tính thuyết phục cao, mở rộng tập hợp NLĐ ở cả khu vực chính thức và phi chính thức; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, nhất là cấp ủy ở cơ sở trong nắm bắt tình hình doanh nghiệp, lao động, từ đó xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bài và ảnh: Thanh Huê