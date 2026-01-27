Quan tâm, chăm sóc nữ công nhân lao động

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng truyền thông, tư vấn và chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”, LĐLĐ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đề án đồng bộ, bài bản, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Qua 5 năm thực hiện, đề án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác truyền thông, tư vấn, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho nữ CNLĐ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả lao động của nữ CNLĐ trên địa bàn tỉnh.

LĐLĐ tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức truyền thông, phổ biến các kiến thức về giới, sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân lao động Công ty TNHH Youtsuba Dress Việt Nam.

Xác định công tác truyền thông là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với từng giai đoạn và từng nhóm đối tượng nữ CNLĐ. Hình thức truyền thông được đa dạng hóa, kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và gián tiếp; chú trọng tổ chức tuyên truyền tại doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp, lồng ghép trong sinh hoạt công đoàn, sinh hoạt nữ công, hội nghị người lao động. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống bảng tin công đoàn, tài liệu, tờ rơi, fanpage công đoàn, các nhóm zalo, ứng dụng “Giờ giải lao số”, qua đó mở rộng phạm vi tiếp cận, phù hợp với đặc thù làm việc theo ca kíp của nữ công nhân.

Trong giai đoạn 2021-2025, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo tổ chức 92 cuộc truyền thông, tư vấn trực tiếp về sức khỏe sinh sản, KHHGĐ cho hơn 15.000 lượt CNLĐ tại 46 doanh nghiệp có đông lao động nữ. Nội dung tuyên truyền tập trung cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng ngừa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, bệnh lây truyền qua đường tình dục; tư vấn chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; hướng dẫn nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường để chủ động khám, điều trị kịp thời. Qua đó, nhận thức và hành vi chăm sóc sức khỏe của nữ CNLĐ từng bước được nâng lên.

Song song với công tác truyền thông, hoạt động tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho nữ CNLĐ được LĐLĐ tỉnh triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Trong 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Chi nhánh Công ty CP Đa khoa An Việt tổ chức 46 đợt khám phụ khoa, siêu âm ổ bụng, siêu âm đầu dò cho 9.200 lao động nữ tại các doanh nghiệp. Việc tổ chức khám ngay tại nơi làm việc đã tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ tiếp cận dịch vụ y tế, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả thăm khám cho thấy, khoảng 60% lao động nữ có kết quả khám phụ khoa bình thường; 40% phát hiện các bệnh lý phụ khoa, chủ yếu là viêm âm đạo, viêm cổ tử cung. Qua siêu âm, khoảng 20% trường hợp phát hiện các bất thường như u xơ tử cung, nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung; một số bệnh lý ngoài phụ khoa như gan, thận cũng được phát hiện kịp thời. Các trường hợp có bệnh lý đều được tư vấn, hướng dẫn điều trị hoặc chuyển tuyến chuyên môn, giúp người lao động chủ động chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Đề án đặc biệt ưu tiên nữ công nhân làm việc trong các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, có nguy cơ cao mắc bệnh nghề nghiệp như may mặc, giày da, mây tre đan, hàng mã... Thông qua các hoạt động khám, tư vấn và hướng dẫn kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe, nhiều nữ CNLĐ đã có sự thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi, chủ động hơn trong phòng ngừa bệnh tật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả lao động.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Công tác công đoàn Trịnh Thị Hoa cho biết: "Sau 5 năm triển khai, đề án đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác truyền thông, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho nữ CNLĐ. Trên 90% lao động nữ tham gia truyền thông nắm được kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản; khoảng 70 - 75% có sự thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi; trên 60% chủ động đăng ký khám phụ khoa định kỳ. Hiệu quả của đề án không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nữ CNLĐ mà còn khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới".

Bài và ảnh: Thanh Huê