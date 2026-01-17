Phòng tránh ngộ độc rượu cuối năm “rình rập”

Những ngày cuối năm là thời điểm hoạt động gặp gỡ, liên hoan, tổng kết và chúc mừng diễn ra sôi động và trong những cuộc vui này, rượu, bia hầu như không thể thiếu vắng. Tuy nhiên việc sử dụng rượu, bia quá mức hoặc dùng rượu không rõ nguồn gốc là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngộ độc rượu, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực 1 - chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm khám cho bệnh nhân.

Cách đây không lâu, tại Khoa Hồi sức tích cực 1 - chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận bệnh nhân Lê Huy B., 71 tuổi ở xã Triệu Sơn nhập viện trong tình trạng bị ngộ độc rượu. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, sau khi uống rượu, ông B. thấy đau đầu nhiều, nhìn mờ và được gia đình đưa vào viện trong tình trạng khó thở, ý thức hôn mê phải đặt ống nội khí quản cấp cứu, thở máy. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có tình trạng toan máu nặng, suy thận cấp và được tiến hành hồi sức tích cực, lọc máu, sau 2 ngày tình trạng bệnh nhân ổn định hơn, rút được ống thở và ra viện sau 6 ngày điều trị.

Tuy nhiên, không may mắn như ông B. là trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Trọng Th. cũng ở xã Triệu Sơn. Trước vào viện 1 ngày, bệnh nhân Th. có uống rượu không rõ nguồn gốc, sau đó bị đau đầu nhiều, nhìn mờ, ý thức lơ mơ và được gia đình đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, trụy mạch phải đặt nội khí quản cấp cứu, thở máy, duy trì thuốc vận mạch để nâng huyết áp. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có tình trạng toan máu nặng, suy đa cơ quan, mặc dù bệnh nhân được bác sĩ hồi sức tích cực, lọc máu liên tục, tuy nhiên tình trạng không cải thiện và ngày càng nặng hơn nên gia đình xin đưa về sau 1 ngày điều trị.

Theo thống kê của Khoa Hồi sức tích cực 1 - chống độc, năm 2025 khoa đã tiếp nhận và điều trị cho 45 bệnh nhân ngộ độc rượu và rượu chứa cồn công nghiệp, trong đó 11/45 (gần 25%) bệnh nhân bị biến chứng nặng như xuất huyết não, mù mắt, tổn thương não không phục hồi, sống thực vật, tử vong. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Duy Long, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực 1 - chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: Nguyên nhân hàng đầu gây ra ngộ độc rượu nặng là từ rượu methanol (cồn công nghiệp) là một loại rượu rất độc, thường sử dụng trong đời sống để làm dung môi pha sơn, chất tẩy rửa. Tuy nhiên, đôi khi vì lợi ích, nhiều cơ sở sản xuất rượu vẫn pha vào rượu methanol để tăng mức độ đậm đà cho rượu thực phẩm. Với rượu methanol, chỉ cần uống 1 lượng rất ít cũng có thể gây ngộ độc, các triệu chứng ngộ độc có thể xuất hiện ngay nếu uống rượu có pha cồn công ngiệp với nồng độ cao, hoặc có thể xuất hiện 18 - 24h sau uống nếu pha với nồng độ thấp hơn”.

Khi bị ngộ độc methanol, người bệnh có triệu chứng đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn, đau bụng, thở nhanh sâu; dấu hiệu điển hình là rối loạn thị giác như nhìn mờ, nhìn đôi, giảm thị lực, thậm chí mù lòa không hồi phục. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng suy hô hấp, trụy tim mạch, toan máu nặng, xuất huyết não, hôn mê sâu, suy đa tạng và tử vong. Việc lạm dụng rượu bia là nguyên nhân gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe bản thân và xã hội, rượu bia làm gia tăng các bệnh lý mạn tính như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tâm thần và lệ thuộc rượu. Bên cạnh đó, rượu bia còn là yếu tố hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông, tai nạn lao động, bạo lực gia đình, gây mất an ninh trật tự và tạo gánh nặng cho hệ thống y tế.

Hàng năm vào những dịp tết cổ truyền của dân tộc, người dân được nghỉ dài ngày, có cơ hội quây quần, tụ họp bên bạn bè, người thân nên việc sử dụng rượu, bia có xu hướng gia tăng. Bên cạnh đó, các cửa hàng bày bán nhiều loại rượu, bia, có thể có cả những loại rượu, bia không rõ nguồn gốc. Vì vậy, đây cũng là dịp nhiều nguy cơ ngộ độc rượu “rình rập” và không chỉ gây nguy hiểm tức thời mà còn để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng rượu, bia, nếu phải dùng thì không sử dụng rượu, bia không rõ nguồn gốc, tuyệt đối tránh uống rượu pha cồn công nghiệp.

Đồng thời, không nên uống rượu có nồng độ cao quá 30 độ trở lên hoặc quá 30ml/người/ngày, không uống rượu ngâm với các loại lá, rễ cây, nội tạng động vật không rõ độc tính, không uống rượu khi đang đói, mệt, đang uống thuốc điều trị, khi tham gia giao thông, khi lao động trên cao, trên khu vực gần ao hồ nước. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc rượu như nôn nhiều, đau đầu dữ dội, rối loạn ý thức, nhìn mờ hoặc khó thở, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

Bài và ảnh: Trung Hiếu