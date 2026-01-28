Chính thức vận hành Cổng thông tin Dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng

Ngày 28/01, Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) đã tổ chức Lễ khai trương Cổng thông tin Dinh dưỡng - nền tảng thông tin số chuyên ngành về dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho hay trong những năm qua, công tác dinh dưỡng tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, Việt Nam hiện vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong lĩnh vực dinh dưỡng như: Suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng vẫn còn tồn tại ở một số vùng, miền, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tình trạng thừa cân, béo phì gia tăng nhanh ở cả trẻ em và người trưởng thành, nhất là tại khu vực đô thị. Gánh nặng ngày càng lớn của các bệnh không lây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, ung thư.

Bên cạnh đó, sự chênh lệch về tình trạng dinh dưỡng giữa các vùng, miền, cùng với thói quen ăn uống chưa hợp lý, khẩu phần mất cân đối, gia tăng tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, nhiều muối, đường và chất béo, đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác truyền thông, giáo dục và can thiệp dinh dưỡng.

Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định truyền thông, giáo dục dinh dưỡng là một trong những giải pháp then chốt, có vai trò xuyên suốt trong việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi dinh dưỡng của người dân và toàn xã hội.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh việc Viện Dinh dưỡng xây dựng và đưa vào hoạt động Cổng thông tin Dinh dưỡng là cần thiết, phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác dinh dưỡng trong giai đoạn hiện nay.

Ban Tổ chức đã thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Cổng thông tin Dinh dưỡng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó giáo sư Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng cho hay Cổng thông tin Dinh dưỡng tích hợp nhiều nội dung và chức năng quan trọng như: Cung cấp tin tức, kiến thức dinh dưỡng cho các nhóm đối tượng; giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học và số liệu giám sát dinh dưỡng; cung cấp tài liệu chuyên môn phục vụ đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế; các công cụ tra cứu giá trị dinh dưỡng thực phẩm, món ăn; cùng các khuyến nghị và hướng dẫn thực hành dinh dưỡng hợp lý, dựa trên bằng chứng khoa học.

Cổng thông tin Dinh dưỡng góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin chính thống cho người dân và cán bộ y tế, thúc đẩy thay đổi hành vi dinh dưỡng lành mạnh, bền vững, đồng thời hỗ trợ kết nối nghiên cứu, chính sách và thực hành./.

Theo TTXVN