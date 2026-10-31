Qatar nỗ lực mở đường cho đàm phán trực tiếp giữa Mỹ - Iran

Các nhà trung gian Qatar đã tiến hành hơn 12 giờ tham vấn với giới chức Iran nhằm tìm kiếm thỏa thuận nối lại đàm phán trực tiếp giữa Tehran và Washington, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran muốn tiếp tục thương lượng nhưng khẳng định Mỹ không chịu sức ép về thời gian để đạt được thỏa thuận.

Theo trang tin Axios ngày 30/10, các nhà trung gian Qatar đã có hơn 12 giờ làm việc với giới chức Iran tại Tehran nhằm thúc đẩy những bước đi cần thiết để khôi phục đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran. Các cuộc trao đổi dự kiến tiếp tục tại Doha ngày 31/10, với sự tham gia của các nhà đàm phán Iran.

Một nguồn tin ngoại giao cho biết phía Qatar duy trì liên lạc thường xuyên với Nhà Trắng trong suốt quá trình tham vấn và ghi nhận những tiến triển tích cực. Các nhà trung gian đang tìm kiếm sự đồng thuận về những bước đi có đi có lại, tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán trực tiếp liên quan đến chương trình hạt nhân Iran và những vấn đề khác.

Theo các nguồn tin, Washington yêu cầu Tehran đưa ra những nhượng bộ về hạt nhân, trong khi Iran muốn Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, giải phóng các tài sản bị đóng băng và cho phép nước này nối lại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ. Qatar cũng đang tìm cách thuyết phục Iran cho phép các thanh sát viên Liên hợp quốc tiếp cận những cơ sở hạt nhân bị không kích, coi đây là biện pháp xây dựng lòng tin để đổi lấy khả năng Mỹ nới lỏng một số biện pháp trừng phạt.

Trong khi đó, phát biểu tại Nhà Trắng ngày 30/10, Tổng thống Trump cho biết Iran muốn tiếp tục đàm phán và Washington có đủ thời gian để theo đuổi tiến trình này. Ông nhận định Tehran đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế nghiêm trọng, đồng thời khẳng định Mỹ không vội đạt được thỏa thuận.

Song song với các nỗ lực trung gian của Qatar, tình hình Iran và những nguy cơ đối với an ninh hàng hải tại Trung Đông cũng được đề cập trong các cuộc tiếp xúc bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Atlanta.

Theo Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, Ngoại trưởng nước này Faisal bin Farhan đã có các cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để thảo luận về tình hình khu vực, những mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz và Bab al-Mandab, cũng như các nỗ lực tăng cường an ninh và ổn định khu vực.

Cũng bên lề hội nghị G20, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để thảo luận về các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Washington và Tehran, bên cạnh quan hệ song phương, tình hình Gaza và xung đột Nga - Ukraine.

Bích Hồng