Phường Sầm Sơn trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 26/6, Đảng ủy phường Sầm Sơn tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sầm Sơn Bùi Quốc Đạt, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi trao giấy chứng nhận cho các tập thể.

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BTC của Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sầm Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cuộc thi nghiêm túc, đồng bộ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Để cuộc thi đạt kết quả cao nhất, Ban Thường vụ Đảng ủy phường thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện; đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, trường học và từng tổ chức đảng.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh qua các hội nghị, trên hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử của phường và các nền tảng mạng xã hội, tạo không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Đại diện tác giả đoạt giải phát biểu tại hội nghị.

Đến ngày 20/5/2026, Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phường Sầm Sơn đã tiếp nhận 452 tác phẩm dự thi của 81 cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng. Nhiều đơn vị có số lượng và chất lượng bài dự thi nổi bật như: Trung tâm Chính trị Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn, Trường THPT Sầm Sơn, Trường Tiểu học Quảng Thọ...

Các bài dự thi đều bám sát thể lệ, đáp ứng được yêu cầu về nội dung, chủ đề của cuộc thi. Nhiều bài dự thi thể hiện rõ tính phát hiện, tính thời sự, đề cập những vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sau quá trình chấm, thẩm định khách quan, nghiêm túc và đúng quy định, Ban Tổ chức cuộc thi cấp phường đã lựa chọn 14 tác phẩm tiêu biểu để trao thưởng. Trong đó, có 1 giải A, 2 giải B, 5 giải C và 6 giải khuyến khích. Đồng thời, lựa chọn 6 tác phẩm xuất sắc gửi tham gia cuộc thi cấp tỉnh.

Thông qua cuộc thi, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được nâng lên rõ rệt. Nhiều cán bộ, đảng viên tích cực chia sẻ thông tin chính thống, chủ động phát hiện, phản ánh thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc để Ban Công tác 35 phường Sầm Sơn kịp thời xử lý, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sầm Sơn Bùi Quốc Đạt, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi trao giải A cho tác giả.

Lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng phường Sầm Sơn trao giải B cho các tác giả.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Sầm Sơn trao giải C cho các tác giả.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra phường Sầm Sơn trao giải Khuyến khích cho các tác giả.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo phường Sầm Sơn đã trao giấy chứng nhận cho 5 tập thể có thành tích trong chỉ đạo, tổ chức triển khai cuộc thi; trao chứng nhận cho các tác giả đoạt giải.

Tố Phương