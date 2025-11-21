Phường Quảng Phú tổ chức chung kết cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng các cấp

Ngày 21/11, Đảng ủy phường Quảng Phú tổ chức chung kết cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quảng Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trịnh Tuấn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Phú trao giải Nhất cho thí sinh Trương Thị Hoài, giáo viên Trường THCS Quảng Đông.

Thực hiện Kế hoạch số 03 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa về tổ chức cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quảng Phú đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quảng Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030”.

Đồng chí Ngô Ngọc Hiểu, Phó Chủ tịch HĐND phường Quảng Phú phát biểu khai mạc chung kết cuộc thi.

Ngày 13 và 14/11/2025, Ban Tổ chức cuộc thi đã tổ chức vòng thi cụm tại 7 cụm trên địa bàn phường. Cuộc thi thu hút sự tham gia của 82 thí sinh, đến từ 82 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Trong đó có 50 thí sinh nữ, 32 thí sinh nam; 15 đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ; thí sinh cao tuổi nhất 67 tuổi, thí sinh trẻ nhất 19 tuổi.

Thí sinh trình bày bài thuyết trình tại cuộc thi.

Kết thúc vòng thi cụm, Ban Tổ chức trao 7 giải Nhất, 7 giải Nhì, 14 giải Ba và 21 giải Khuyến khích. Trong đó, có 13 thí sinh xuất sắc được lựa chọn để tham gia vòng chung kết.

Thí sinh trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo tại vòng chung kết cuộc thi.

Tại chung kết cuộc thi, xoay quanh chủ đề, nội dung liên quan đến nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quảng Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các thí sinh còn mở rộng liên hệ thực tiễn để bài thuyết trình thêm sinh động.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh dự thi đều truyền đạt đúng, đủ nội dung theo yêu cầu; có dẫn chứng, hình ảnh sát thực, phân tích làm rõ nội dung trọng tâm của vấn đề cần truyền tải; liên hệ sát với địa phương, đơn vị và bản thân. Nhiều đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy, thí sinh cao tuổi đã thể hiện được năng lực giới thiệu nghị quyết, chủ động được nội dung bài thuyết trình, tạo sự thu hút, lôi cuốn người nghe.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quảng Phú, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi báo cáo tổng kết cuộc thi.

Ở phần trả lời câu hỏi, một số thí sinh thể hiện sự hiểu biết sâu sắc đối với chủ đề lựa chọn, liên hệ được trách nhiệm của bản thân trong việc vận dụng chủ đề vào thực tiễn công việc ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo phường Quảng Phú trao giải Nhì cho các thí sinh.

Lãnh đạo phường Quảng Phú trao giải Ba cho các thí sinh.

Lãnh đạo phường Quảng Phú trao giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Trương Thị Hoài, giáo viên Trường THCS Quảng Đông; trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 7 giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ lựa chọn 1 thí sinh để tham dự cuộc thi do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức vào trung tuần tháng 12/2025.

Tố Phương