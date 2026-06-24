Phường Hải Lĩnh tạo đồng thuận trong sắp xếp tổ dân phố

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên về sắp xếp tổ chức bộ máy, phường Hải Lĩnh đang triển khai việc sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy nguồn lực cộng đồng và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Người dân phường Hải Lĩnh đồng thuận cao trong việc sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố.

Phường Hải Lĩnh hiện có diện tích tự nhiên 4.097,39 ha, dân số 18.236 người với 4.310 hộ dân, tổ chức thành 17 tổ dân phố. Thời gian qua, các tổ dân phố trên địa bàn đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương vào cuộc sống.

Thông qua hoạt động của các tổ dân phố, nhiều phong trào thi đua được triển khai hiệu quả; công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển sản xuất và xây dựng đô thị văn minh đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển, quy mô và mô hình tổ chức của một số tổ dân phố đã bộc lộ những hạn chế, nhất là trong việc huy động nguồn lực từ cộng đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh. Vì vậy, việc sắp xếp lại các tổ dân phố được xác định là yêu cầu cần thiết, phù hợp với thực tiễn địa phương và chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Để triển khai chủ trương này, phường Hải Lĩnh đã tổ chức hội nghị triển khai đề án và kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân về phương án sắp xếp các tổ dân phố. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở bảo đảm đúng các tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời xem xét đầy đủ các yếu tố về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng - an ninh và sự gắn kết của cộng đồng dân cư, nhất là tại những địa bàn có yếu tố tôn giáo.

Theo phương án dự kiến, từ 17 tổ dân phố hiện nay sẽ sắp xếp còn 8 tổ dân phố. Trong đó, thành lập 7 tổ dân phố mới gồm: Đại Hải, Ninh Hải, Văn Thành, Định Hải, Tây Hải, Hồ Phú và Đại Thắng; giữ nguyên tổ dân phố Hồng Phong do có những yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, tôn giáo và cộng đồng dân cư.

Ông Mai Xuân Minh, Chánh Văn phòng UBND phường Hải Lĩnh cho biết: "Quá trình sắp xếp phải bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng. Đồng thời, việc sắp xếp phải gắn với kiện toàn tổ chức chi bộ, ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Cùng với đó, công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh để người dân được thông tin đầy đủ, tham gia góp ý và giám sát quá trình thực hiện theo quy định".

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, quy mô dân cư của mỗi tổ dân phố sẽ lớn hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành ở cơ sở; nâng cao khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống Nhân dân. Đây cũng là tiền đề để nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đô thị văn minh.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, việc sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố phường Hải Lĩnh sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong đổi mới tổ chức bộ máy ở cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phát huy tốt hơn các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phường ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển.

Bảo Thanh