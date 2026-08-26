Phường Hạc Thành ra quân tổng vệ sinh môi trường

Chiều 26/8, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị, chào mừng Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Hình ảnh tại buổi ra quân.

Buổi ra quân được tổ chức tại tuyến đường hai bên cầu Đông Hương, với sự tham gia của khoảng 300 cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thuộc các đơn vị công an, quân đội, đoàn thể của phường, Công ty TNHH MTV Thủy nông Sông Chu cùng cấp ủy, ban công tác mặt trận các tổ dân phố.

Cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tập trung dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực cầu Đông Hương.

Các lực lượng phát quang cây xanh, bụi rậm hai bên bờ sông.

Hội viên phụ nữ thu gom rác thải tập kết không đúng nơi quy định.

Các lực lượng đã tập trung quét dọn, thu gom rác thải, phế thải; phát quang cây cỏ, bụi rậm; khơi thông các khu vực thoát nước và làm sạch các khu vực xung quanh cầu Đông Hương.

Bên cạnh hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, Ban Tổ chức còn tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, không xả rác và đổ phế thải không đúng nơi quy định, duy trì cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Hùng Sơn