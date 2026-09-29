Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại khu đồi Na Niêng và Na Lo, xã Đồng Lương

Ngày 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3221/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại khu đồi Na Niêng và Na Lo, thôn Tân Lập, xã Đồng Lương.

Sụt lún làm hư hại nhà dân ở thôn Tân Lập buộc phải di dời. Ảnh: Đình Giang

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 13/9 đến ngày 19/9/2026, trên địa bàn xã Đồng Lương đã xảy ra tình trạng sạt lở đất và sụt lún sườn đồi nghiêm trọng tại khu vực đồi Na Niêng, thôn Tân Lập. Chiều dài khu vực sạt lở khoảng 400m, chiều cao lớn nhất từ đỉnh cung sạt xuống chân đồi khoảng 20m, với khối lượng đất đá sạt lở ước tính lên tới 20.000 m3. Tình trạng này đã gây ách tắc giao thông trên tuyến đường tỉnh 530B và làm hư hỏng mặt đường tại một số vị trí.

Bên cạnh đó, tại khu đồi Na Lo và Na Niêng cũng xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài và hiện tượng sụt lún với chiều dài từ 70-100m, chiều cao sụt lún dao động 0,3-0,7m, bề rộng vết nứt khoảng 0,2-0,5m.

Vết nứt có diễn biến mở rộng tại đồi Na Lo. Ảnh: Đình Giang

Sự cố sạt lở đã làm 9 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng; đồng thời làm lượng lớn đất đá tràn xuống lề đường ĐT.530B, gây hư hỏng khoảng 15-20m rãnh dọc và đẩy trồi mặt đường tại vị trí Km6+350.

Khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sạt lở gồm 34 hộ gia đình với 180 nhân khẩu, Trường Mầm non Đồng Lương và tuyến đường ĐT.530B đi qua khu vực. Trong số 34 hộ bị ảnh hưởng, có 18 hộ thuộc danh sách các hộ tái định cư tập trung theo Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2026-2030; hiện còn 16 hộ chưa thuộc Đề án nêu trên.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã khẩn trương tổ chức sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

Nhận định diễn biến sạt lở tại khu vực này có xu hướng tiếp tục phát triển phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Cụ thể, giao UBND xã Đồng Lương:

Tiếp tục triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của Nhà nước và các hộ dân đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.

Lập rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở; thông tin, tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh và tuyệt đối không cho người đi vào khu vực nguy hiểm.

Khẩn trương triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động sơ tán các hộ dân, đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu và tuyệt đối không để người dân tự ý quay trở về khi chưa đảm bảo an toàn.

Về các biện pháp khắc phục lâu dài, UBND xã Đồng Lương có trách nhiệm căn cứ hiện trạng để xây dựng phương án giải quyết tối ưu, trong đó lưu ý nghiên cứu giải pháp tổ chức di dời, tái định cư (xen ghép hoặc tập trung) cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Trong trường hợp không thể di dời, phải nghiên cứu giải pháp công trình phù hợp để ổn định tại chỗ cho các hộ dân.

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định phương án khắc phục, báo cáo UBND tỉnh trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc.

LP (Nguồn UBND tỉnh)