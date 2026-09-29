Xã Thiệu Hóa rà soát, bố trí lại công năng, quản lý chặt chẽ từng tài sản để phát huy nguồn lực công

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều trụ sở, cơ sở làm việc trên địa bàn xã Thiệu Hóa không còn phù hợp với công năng cũ. Thay vì để trống, xuống cấp hoặc sử dụng kém hiệu quả, xã đã rà soát, phân loại từng cơ sở để điều chuyển, chuyển đổi công năng, giao quản lý, khai thác hoặc xử lý theo quy định.

Công sở xã Thiệu Long cũ được chuyển cho Trường THCS Thiệu Hoá - Phân hiệu Thiệu Long sử dụng.

Theo rà soát, xã Thiệu Hóa có 16 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Thay vì xử lý theo một phương án chung, địa phương căn cứ vào hiện trạng, nhu cầu sử dụng và quy định về quản lý tài sản công để lựa chọn phương án phù hợp.

Trong đó, 6 cơ sở là các trụ sở hành chính của 5 xã cũ và cơ quan của Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện cũ được điều chuyển, kết hợp chuyển đổi công năng. Xã thực hiện các thủ tục để bàn giao cho các trường mầm non, THCS trên địa bàn sử dụng. Cách làm này vừa tận dụng cơ sở vật chất hiện có, vừa đáp ứng nhu cầu trường lớp, hạn chế đầu tư mới.

Đối với 3 cơ sở là các trụ sở, cơ sở sự nghiệp cũ được chuyển đổi công năng thành thiết chế văn hóa, thể thao và không gian sinh hoạt cộng đồng. Đây là hướng xử lý nhằm đưa những cơ sở còn khả năng sử dụng trở lại phục vụ trực tiếp đời sống Nhân dân, thay vì để tài sản bị bỏ trống sau sáp nhập.

Với 7 cơ sở là trụ sở, cơ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị chuyên môn, sự nghiệp cấp huyện cũ, UBND xã đã giao Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Thiệu Hóa quản lý, khai thác.

Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thiệu Hóa cũ được bàn giao cho HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thiệu Hưng cải tạo, sữa chữa, sử dụng.

Cùng với 16 cơ sở nhà, đất dôi dư, trên địa bàn xã còn có 14 nhà văn hóa dôi dư do quá trình sắp xếp, sáp nhập thôn trước đây, UBND xã bàn giao đất và tài sản trên đất cho các thôn sử dụng làm không gian sinh hoạt cộng đồng. Tuyệt đối không cho thuê hoặc sử dụng vào các mục đích khác.

Điểm chung trong phương án xử lý tài sản dôi dư ở Thiệu Hóa là không áp dụng một cách làm cho tất cả các cơ sở. Từng tài sản được xem xét theo nguồn gốc, hiện trạng, khả năng sử dụng và nhu cầu thực tế để xác định hướng xử lý; đồng thời gắn với một đơn vị cụ thể chịu trách nhiệm quản lý.

Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa Nguyễn Ngọc Hiểu cho biết, trên cơ sở rà soát thực tế, xã xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng nhóm cơ sở, ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ giáo dục, sinh hoạt cộng đồng và các nhu cầu thiết thực của địa phương. “Quan điểm của xã là không để tài sản công bị bỏ không, xuống cấp, gây lãng phí. Từng cơ sở nhà, đất phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, qua đó biến nguồn lực dôi dư sau sắp xếp thành nguồn lực phục vụ phát triển và đời sống Nhân dân”.

Từ những trụ sở hành chính cũ được chuyển thành trường học, cơ sở sự nghiệp được chuyển thành không gian cộng đồng đến những tài sản được bàn giao cho đơn vị khác cải tạo, khai thác, Thiệu Hóa đang từng bước đưa tài sản công dôi dư trở lại phục vụ nhu cầu thực tế. Qua đó, nguồn lực tài sản công được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hơn, hạn chế tình trạng bỏ trống, xuống cấp, lãng phí.

Thanh Mai