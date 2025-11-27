Phường Hạc Thành: Giảng viên Trung tâm Chính trị đoạt giải Nhất cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Sáng 27/11, phường Hạc Thành tổ chức cuộc thi chung kết tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hạc Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo phường Hạc Thành và Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Thực hiện Kế hoạch số 03 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về tổ chức cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hạc Thành đã ban hành Kế hoạch số 23-KH/ĐU về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hạc Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030”.

Các đại biểu và thí sinh tham dự cuộc thi.

Sau vòng sơ loại, Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn được 6 thí sinh xuất sắc nhất tham dự chung kết.

Tại cuộc thi chung kết, đa số các thí sinh đều lựa chọn nội dung, chuyên đề về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hạc Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để dự thi.

Thí sinh trình bày bài thi.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, nhiều thí sinh đã thể hiện được năng lực giới thiệu nghị quyết, chủ động được nội dung bài thuyết trình, tạo sự thu hút, lôi cuốn người nghe. Một số thí sinh còn thể hiện được sự hiểu biết sâu sắc, nắm chắc chủ đề lựa chọn và liên hệ được trách nhiệm của bản thân trong việc vận dụng vào thực tiễn công việc ở cơ quan, đơn vị mình công tác.

Lãnh đạo phường Hạc Thành trao giải Nhất cho thí sinh Lê Hữu Ngọc, giảng viên Trung tâm Chính trị Hạc Thành.

Lãnh đạo phường Hạc Thành trao giải Nhì cho thí sinh tham dự cuộc thi.

Lãnh đạo phường Hạc Thành trao giải Ba cho thí sinh tham dự cuộc thi.

Lãnh đạo phường Hạc Thành trao giải Khuyến khích cho các thí sinh tham dự cuộc thi.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Lê Hữu Ngọc, giảng viên Trung tâm Chính trị Hạc Thành; trao 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ lựa chọn 1 thí sinh có nhiều triển vọng để tham dự cuộc thi do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức vào trung tuần tháng 12/2025.

Tố Phương