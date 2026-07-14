Phường Đông Tiến hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Trong 2 ngày (13 và 14/7), phường Đông Tiến tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Đây là một trong 40 xã, phường của tỉnh tổ chức diễn tập trong năm 2026, và là cuộc diễn tập đầu tiên sau khi địa phương thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phường Đông Tiến huy động hơn 460 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tham gia diễn tập.

Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh; Đại tá Vũ Mạnh Quỳnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo phường Đông Tiến.

Điểm mới của cuộc diễn tập là địa phương đã ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin trong nhiều nội dung; một số tình huống được ghi hình, dẫn dắt. Đặc biệt, lần đầu tiên địa phương sử dụng thiết bị bay không người lái phục vụ diễn tập.

Trong quá trình diễn tập, địa phương đã vận hành hiệu quả cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ theo đúng quy định.

Ở nội dung thực binh sơ tán phòng không nhân dân tại phố Kim Khởi, các lực lượng phối hợp chặt chẽ, xử trí linh hoạt các tình huống theo đúng phương án diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang bị.

Diễn tập tình huống lực lượng dân quân tự vệ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời đánh trả các đợt tiến công hỏa lực đường không của địch.

Thông qua diễn tập, phường Đông Tiến tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, hiệp đồng, tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Kết thúc diễn tập, phường Đông Tiến đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc.

Lan Anh