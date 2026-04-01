Phường Đông Quang tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chiều ngày 31/3, phường Đông Quang tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm đánh giá toàn diện kết quả tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Theo báo cáo tại hội nghị, ngay sau khi có chỉ đạo của cấp trên, phường Đông Quang đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử và các tiểu ban giúp việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, an toàn, dân chủ và tiết kiệm.

Kết quả, toàn phường có 40.454 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 42 khu vực bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,89%. Cuộc bầu cử đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu HĐND tỉnh và 27 đại biểu HĐND phường theo đúng cơ cấu, số lượng quy định; không có đơn vị nào phải bầu cử lại hoặc bầu thêm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường nhấn mạnh: Thành công của cuộc bầu cử là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức, lực lượng và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị cao của cử tri.

Nhân dịp này, phường Đông Quang đã khen thưởng cho 4 tập thể và 97 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua, trách nhiệm trong toàn phường.

Trần Oanh (CTV)