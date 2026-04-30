Phụ nữ phường Hạc Thành giao lưu văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ lớn

Tối 30/4, tại công viên Hội An, Hội LHPN phường Hạc Thành tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ Tuần văn hóa kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 65 năm kết nghĩa thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An (1961-2026).

Câc đồng chí lãnh đạo phường Hạc Thành chụp ảnh lưu niệm với đội văn nghệ các đơn vị.

Trong không khí rộn ràng, vui tươi, các đại biểu cùng người dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống kết nghĩa bền chặt giữa thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An, thể hiện tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa hai vùng đất giàu bản sắc văn hóa, cùng phát triển trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Đây cũng là dịp để tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong cán bộ, hội viên và Nhân dân.

Các tiết mục đặc sắc tại chương trình.

Tại chương trình văn nghệ, các đại biểu cùng đông đảo Nhân dân được thưởng thức các tiết mục hát múa, dân vũ thể thao, hát chèo, ca trù... được dàn dựng công phu do chính cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ các chi hội, câu lạc bộ trên địa bàn phường biểu diễn.

Chương trình nghệ thuật đã mang đến không khí sôi động, ấn tượng, để lại nhiều cảm xúc cho người xem, góp phần tạo nên một đêm diễn đầy sắc màu, lan toả tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến và phát triển.

Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân.

Các ca khúc không chỉ mang giai điệu hào hùng, sâu lắng mà còn chuyển tải những thông điệp về niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, tôn vinh hình ảnh những chiến sĩ cách mạng, người lính Cụ Hồ trong thời chiến cũng như những phẩm chất đáng quý trong thời bình.

Chương trình giao lưu văn nghệ không chỉ là sân chơi văn hóa - nghệ thuật bổ ích, mà còn là hoạt động thiết thực trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, với quê hương cho hội viên, phụ nữ và thế hệ trẻ. Qua đó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Hạc Thành “Nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

Lê Hà