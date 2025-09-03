Phong trào hiến đất mở đường ở Trung Hạ

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đa số các xã sau sáp nhập có phần trầm lắng trong triển khai nhiệm vụ XDNTM, thì xã vùng cao Trung Hạ lại triển khai phong trào hiến đất mở đường khá hiệu quả.

Cán bộ xã Trung Hạ vận động người dân hiến đất, tháo dỡ các công trình để mở rộng đường giao thông. Ảnh: Hà Càng

Hiến đất mở đường - mở tương lai phát triển

Từ 1/7/2025, xã Trung Hạ được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Trung Tiến, Trung Hạ và Trung Xuân, thuộc huyện vùng biên Quan Sơn (cũ). Sau khi chính quyền xã mới đi vào vận hành, địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về “Cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại”.

Cùng thời điểm, trên địa bàn xã đang có 2 dự án giao thông nông thôn được triển khai, nên xã vừa tiến hành giải phóng mặt bằng, đồng thời kết hợp vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng. Xã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, cán bộ xã xuống cơ sở trực tiếp vận động. Cán bộ các bản cũng vào cuộc tích cực, đồng hành cùng Nhân dân, giải thích cho đồng bào hiểu được vai trò của những tuyến đường mở rộng cho phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích cho chính người dân và các thế hệ mai sau.

Ông Hà Công Bằng, người dân bản Bá, cho biết: "Sau khi chính quyền vận động, giải thích, chúng tôi nhận thức rõ tác dụng của những tuyến đường lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Ban đầu một số hộ còn lăn tăn, nhưng sau đó tất cả đều đồng lòng. Ở bản Bá, thực sự công tác hiến đất đã trở thành phong trào. Nay những tuyến đường lớn đang thi công, chúng tôi thấy tương lai phát triển của quê hương, của từng gia đình ở ngay công trình ấy".

Cùng với sự đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông của Nhà nước, người dân đã không tiếc “tấc đất, tấc vàng”, hiến một phần đất của gia đình để mở rộng các tuyến giao thông, để những tuyến đường lớn nhỏ trong xã ngày một dài hơn, rộng hơn. Điển hình là tại 2 dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường bản Bá đi bản Xanh và tuyến đường nội bản Lang, cả hệ thống chính trị trong xã đã đồng loạt vào cuộc. Với cách thức tuyên truyền, vận động đa dạng, phong phú, đã có nhiều hộ dân tự nguyện tham gia hiến đất và nhiều tài sản trên đất để mở rộng đường giao thông. Các nhân công trong các bản có công trình đi qua được huy động tham gia đốn cây, phá tường rào, tháo dỡ các công trình..., tạo thành phong trào sôi nổi. Từ một vài hộ ban đầu đến cả chục hộ mỗi bản, từ phong trào ở bản Lang, sau lan tỏa ra nhiều bản trong xã.

Thành quả từ phát huy dân chủ, công khai, minh bạch

Thống kê từ UBND xã Trung Hạ cho thấy từ giữa tháng 7/2025 đến nay, toàn xã đã có gần 200 hộ tự nguyện tham gia hiến khoảng 5.000m2 đất và nhiều tài sản trên đất để thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường. Mặc dù cư dân địa phương phần nhiều là đồng bào Thái, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa và sản xuất nông nghiệp, nhưng tinh thần cống hiến, vì nhiệm vụ chung XDNTM của địa phương vẫn rất cao. Nhiều hộ trong xã hiến từ 50 đến hơn 100m2 đất và hàng chục cây cối. Sau khi tự nguyện hiến đất, các hộ còn tự bỏ kinh phí để chỉnh trang sửa lại nhà cửa, các công trình tường rào.

Từ kết quả hiến đất, địa phương cùng các đơn vị liên quan đã mở rộng các tuyến đường với tổng chiều dài hơn 1,7km. Tuyến đường chính được mở rộng lên tới 9m, trong đó 4,5m lòng đường được đổ bê tông kiên cố, còn lại là lề đường và rãnh thoát nước. Ngoài ra, Nhân dân địa phương còn tiến hành trồng hoa, cây cảnh hai bên các tuyến giao thông mới mở rộng. Tại bản Bá và bản Xanh, Nhân dân cũng tự phá dỡ mái tôn, tường rào, chuyển cây cối để mở rộng tuyến đường 3,5km. Từ đó, mặt đường tuyến này đã được nâng lên 8m, trong đó phần lòng đường 4,5m được thảm nhựa.

"Điểm mấu chốt giúp công tác vận động hiến đất làm đường ở Trung Hạ đạt kết quả cao là địa phương đã phát huy được tính dân chủ. Mọi thông tin dự án được công khai, minh bạch; địa phương tổ chức họp dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đối với những hộ chưa đồng thuận, chính quyền phối hợp với chi bộ, kết hợp cùng người có uy tín trong cộng đồng tích cực thuyết phục, phân tích cho người dân hiểu" - ông Lữ Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Trung Hạ chia sẻ.

Trước khi sáp nhập thành xã mới, lãnh đạo xã Trung Hạ cũ cũng đã trực tiếp dự họp cùng chi bộ các bản, xác định từng tuyến đường cần mở rộng để đưa ra giải pháp, bám sát địa bàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thuyết phục người dân tin tưởng, làm theo. Đồng thời, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích thiết thực mang lại cho người dân khi mở rộng đường. Đó chính là tiền đề để quá trình vận động hiến đất mở rộng đường ở xã Trung Hạ mới kế thừa và phát huy kết quả.

Từ năm 2021 đến nay, với những cách làm linh hoạt, Nhân dân xã Trung Hạ đã hiến trên 2ha đất các loại, khoảng 15.000 cây xanh các loại cùng nhiều công trình, tường rào, mái tôn, vật kiến trúc gắn liền trên đất có giá trị lớn để mở rộng đường nông thôn.

Linh Trường - Hà Càng