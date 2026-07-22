Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ thành lập doanh nghiệp

Thanh tra tỉnh đang tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025. Thông qua kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ tại UBND phường Hàm Rồng.

Thanh tra tỉnh đã thành lập 3 đoàn kiểm tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh đối với 47 xã, phường và các đơn vị có liên quan trong việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025. Theo ông Lê Chí Tuấn, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh: “Kế hoạch kiểm tra nhằm đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ thành lập doanh nghiệp mới. Từ đó phát hiện, chấn chỉnh và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm, thất thoát, lãng phí ngân sách trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ thành lập doanh nghiệp. Đồng thời kiến nghị xử lý hành vi vi phạm, nhằm kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, ngăn chặn hình thành sai phạm lớn”.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã có 2.265 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp “ảo”, đăng ký thành lập nhưng có dấu hiệu hoạt động không thực chất, không sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đầu tháng 7/2026, các đoàn kiểm tra đã hoàn thành công bố quyết định kiểm tra theo luật định. Đồng thời triển khai ngay công tác kiểm tra tại các địa phương, đơn vị thuộc diện. Công tác kiểm tra được tiến hành toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm vào công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ chữ ký số; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ lệ phí môn bài; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ khác thành lập mới doanh nghiệp... Bên cạnh đó, cơ quan Thanh tra cũng tiến hành xác minh tình trạng pháp lý của doanh nghiệp nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách. Đồng thời kiểm tra trạng thái hoạt động của doanh nghiệp trên hệ thống quản lý thuế, hệ thống đăng ký kinh doanh để xác định doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động, không có địa chỉ kinh doanh...

“Hoạt động của các đoàn kiểm tra được yêu cầu thực hiện theo đúng nội dung, mục đích, phạm vi, đối tượng theo kế hoạch kiểm tra được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ. Đồng thời không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra. Sau khi hoàn thành, các đoàn sẽ kết luận cụ thể về từng nội dung đã tiến hành kiểm tra. Các đoàn kiểm tra cần xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật nếu có và kiến nghị giải pháp, biện pháp, xử lý, khắc phục hậu quả vi phạm”, ông Lê Chí Tuấn cho biết thêm.

Việc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp đang được đánh giá là bước đi quyết liệt, kịp thời, nhằm phát huy hiệu quả chính sách, bảo đảm lành mạnh môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động thực chất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Đồng Thành