Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển

Chiều 10/7, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến dâng hương, tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển - đảng viên 60 năm tuổi Đảng, người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa, đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Cùng tham gia có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành ở Trung ương; các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng. Hình ảnh nữ dân quân chỉ nặng khoảng 42kg nhưng đã vận chuyển hai hòm đạn pháo 37mm nặng gần 100kg vượt mưa bom, bão đạn tiếp tế cho trận địa phòng không, đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 1/1/1967 đồng chí được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân khi mới 21 tuổi.

Sau chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong quân đội và địa phương, luôn giữ vững phẩm chất người đảng viên, tận tụy với công việc và gắn bó với Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Với những cống hiến của mình, bà được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Huân chương Chiến công, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ và Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển; đồng thời gửi lời chia buồn, động viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thăm hỏi, động viên thương binh Đào Đình Hảo.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã đến thăm thương binh Đào Đình Hảo (tỷ lệ thương tật 81%) tại tổ dân phố Trường Thi, phường Hạc Thành.

Phó Thủ tướng Chính phủ ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của thương binh Đào Đình Hảo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giáo dục con cháu kế tục truyền thống cha ông, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng quê hương, đất nước văn minh, giàu đẹp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tặng quà cho thương binh Đào Đình Hảo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng quà cho thương binh Đào Đình Hảo.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng, góp phần phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

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