Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10 tại xã Ngọc Liên

Ngày 29/9, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10 tại xã Ngọc Liên.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại hồ Cây Trôi, xã Ngọc Liên.

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị chức năng của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác thu hoạch, sản xuất vụ mùa của người dân xã Ngọc Liên, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại hồ Cây Trôi.

Theo UBND xã Ngọc Liên, do ảnh hưởng của bão số 10, 4/7 ngầm tràn giao thông của xã bị ngập, một số diện tích lúa chưa được thu hoạch cũng bị ngập nước. Trong ngày 28/9, xã đã di dời 4 hộ với 13 khẩu ở thôn Cò Chè và Cao Sơn từ vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Đáng chú ý, hồ Cây Trôi phục vụ nước tưới cho khoảng 40ha đất canh tác và phục vụ sinh hoạt cho người dân xuất hiện một lỗ thủng khoảng 25 cm sau bão số 5. Nếu không sớm khắc phục, nguy cơ vỡ tràn sẽ gây ra thiếu nước tưới, thiệt hại mùa màng, tài sản và đe dọa tính mạng người dân.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đánh giá cao công tác ứng phó với bão số 10 của xã Ngọc Liên, đặc biệt là triển khai tốt biện pháp “4 tại chỗ” và huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng chí đề nghị xã Ngọc Liên tiếp tục theo dõi chặt diễn biến hoàn lưu bão, duy trì trực ban 24/24 giờ; bảo vệ nghiêm hệ thống đê, kè, cống, đặc biệt những điểm xung yếu; rà soát phương án tiêu thoát, chống ngập úng cho diện tích sản xuất và vùng dân cư. Đồng thời, xã cần tổ chức thu hoạch nông sản gần đến kỳ theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn, ngập úng diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và nuôi trồng thủy sản của Nhân dân. Vì vậy, xã Ngọc Liên cần chủ động bố trí lực lượng, vật tư và phương tiện ở các vị trí xung yếu để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh; đồng thời dự trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm tại các khu dân cư có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở, nhằm giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt khi bão hoặc lũ kéo dài.

Khánh Phương